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В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство - РИА Новости, 02.03.2025
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03:55 02.03.2025 (обновлено: 06:10 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ssha-2002527875.html
В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство
В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство - РИА Новости, 02.03.2025
В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство
Истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента... РИА Новости, 02.03.2025
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в мире
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента Дональда Трампа, сообщил ведущий телеканала Newsmax в соцсети Х.Инциденты произошли около полудня субботы."Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район", — говорится в публикации.По данным журналиста, во время одного из эпизодов истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты. Все три воздушных судна безопасно вышли за пределы закрытой зоны, уточнил телеведущий.Малая авиация распространена в американском государстве. Так, во Флориде и других штатах повсеместно расположены небольшие аэропорты для винтовых самолетов.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995242864.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, f-16
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, F-16
В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство

В США из-за пролета самолетов в районе поместья Трампа поднимали истребители

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента Дональда Трампа, сообщил ведущий телеканала Newsmax в соцсети Х.
Инциденты произошли около полудня субботы.
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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"Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район", — говорится в публикации.
По данным журналиста, во время одного из эпизодов истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты. Все три воздушных судна безопасно вышли за пределы закрытой зоны, уточнил телеведущий.

В городе Палм-Бич расположено имение Трампа, где президент США проводит выходные.

Малая авиация распространена в американском государстве. Так, во Флориде и других штатах повсеместно расположены небольшие аэропорты для винтовых самолетов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трамп провел субботу на поле для гольфа
00:52
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампF-16
 
 
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