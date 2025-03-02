https://ria.ru/20250302/ssha-2002527875.html

В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство

В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство - РИА Новости, 02.03.2025

В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство

Истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:55:00+03:00

2025-03-02T03:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента Дональда Трампа, сообщил ведущий телеканала Newsmax в соцсети Х.Инциденты произошли около полудня субботы."Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район", — говорится в публикации.По данным журналиста, во время одного из эпизодов истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты. Все три воздушных судна безопасно вышли за пределы закрытой зоны, уточнил телеведущий.Малая авиация распространена в американском государстве. Так, во Флориде и других штатах повсеместно расположены небольшие аэропорты для винтовых самолетов.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995242864.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, f-16