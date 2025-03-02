Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 02.03.2025 (обновлено: 20:44 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002612294.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы - РИА Новости, 02.03.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы
Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:39:00+03:00
2025-03-02T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
курахово
красноармейск
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996967203_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_bbede3fdffa950bcc651042f027fd5d0.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно. &lt;...&gt; После освобождения Новоандреевки у ВС России появляется возможность трассу Красноармейск — Курахово полностью под физический контроль взять. Дальше — Дзержинск", — сказал он.По словам Пушилина, российские подразделения увеличивают зону контроля на Великоновоселковском и Кураховском направлениях, также наблюдается продвижение в сторону Красноармейска.Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило 23 февраля. Это село находится в шести километрах к западу от Курахово, контроль над ним позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.По данным российского оборонного ведомства, за последние сутки потери ВСУ на всех направлениях составили до 1365 военнослужащих.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
курахово
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996967203_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5eabaf033878b2f19fe32354d58442cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, курахово, красноармейск, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Курахово, Красноармейск, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы

Пушилин: ВС РФ выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
"После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно. <...> После освобождения Новоандреевки у ВС России появляется возможность трассу Красноармейск — Курахово полностью под физический контроль взять. Дальше — Дзержинск", — сказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
20 февраля, 08:00
По словам Пушилина, российские подразделения увеличивают зону контроля на Великоновоселковском и Кураховском направлениях, также наблюдается продвижение в сторону Красноармейска.
Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило 23 февраля. Это село находится в шести километрах к западу от Курахово, контроль над ним позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.
По данным российского оборонного ведомства, за последние сутки потери ВСУ на всех направлениях составили до 1365 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКураховоКрасноармейскДенис ПушилинБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала