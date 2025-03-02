https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002612294.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы - РИА Новости, 02.03.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы

Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:39:00+03:00

2025-03-02T19:39:00+03:00

2025-03-02T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

курахово

красноармейск

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно. <...> После освобождения Новоандреевки у ВС России появляется возможность трассу Красноармейск — Курахово полностью под физический контроль взять. Дальше — Дзержинск", — сказал он.По словам Пушилина, российские подразделения увеличивают зону контроля на Великоновоселковском и Кураховском направлениях, также наблюдается продвижение в сторону Красноармейска.Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило 23 февраля. Это село находится в шести километрах к западу от Курахово, контроль над ним позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.По данным российского оборонного ведомства, за последние сутки потери ВСУ на всех направлениях составили до 1365 военнослужащих.

https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

курахово

красноармейск

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, курахово, красноармейск, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины