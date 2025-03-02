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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы - РИА Новости, 02.03.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы
Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:39:00+03:00
2025-03-02T19:39:00+03:00
2025-03-02T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
курахово
красноармейск
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут. Дальнейшее продвижение также вполне очевидно. <...> После освобождения Новоандреевки у ВС России появляется возможность трассу Красноармейск — Курахово полностью под физический контроль взять. Дальше — Дзержинск", — сказал он.По словам Пушилина, российские подразделения увеличивают зону контроля на Великоновоселковском и Кураховском направлениях, также наблюдается продвижение в сторону Красноармейска.Об освобождении населенного пункта Улаклы Минобороны сообщило 23 февраля. Это село находится в шести километрах к западу от Курахово, контроль над ним позволит продвигаться далее к Константинополю и объединить группировки, которые ведут наступление с севера, от Андреевки, и с юга, со стороны Сухих Ялов.По данным российского оборонного ведомства, за последние сутки потери ВСУ на всех направлениях составили до 1365 военнослужащих.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, курахово, красноармейск, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Курахово, Красноармейск, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР после освобождения Улаклы
Пушилин: ВС РФ выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР после освобождения Улаклы