https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002557172.html

ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 02.03.2025

ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:15:00+03:00

2025-03-02T12:15:00+03:00

2025-03-02T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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часов яр

константиновка

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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северск

часов яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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