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ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:15:00+03:00
2025-03-02T12:15:00+03:00
2025-03-02T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 320 военнослужащих, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено, Шевченко, Северск, Марково, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ потеряли до 320 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 320 боевиков и гаубицу в зоне действия "Юга" за сутки