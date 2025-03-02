https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002556584.html

Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.03.2025

Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и немецкую самоходную... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:12:00+03:00

2025-03-02T12:12:00+03:00

2025-03-02T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и немецкую самоходную артустановку RCH 155, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, а также пять автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка RCH 155 производства ФРГ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы рф