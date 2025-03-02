Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 475 солдат и самоходку RCH 155 в зоне действй "Центра"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и немецкую самоходную артустановку RCH 155, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, а также пять автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка RCH 155 производства ФРГ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 производства США", - говорится в сообщении.
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