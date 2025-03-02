Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 02.03.2025 (обновлено: 14:36 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002556584.html
Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 02.03.2025
Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и немецкую самоходную... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:12:00+03:00
2025-03-02T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и немецкую самоходную артустановку RCH 155, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, а также пять автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка RCH 155 производства ФРГ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ea64ed0dd60545af0ea0b865582dfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 475 солдат и самоходку RCH 155 в зоне действй "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и немецкую самоходную артустановку RCH 155, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Зверево, Надеждинка, Гродовка, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котлино, Иванополье, Муравка и Успеновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, а также пять автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка RCH 155 производства ФРГ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-36 производства США", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасноармейскВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала