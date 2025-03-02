https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002556240.html
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Металловки, Гранова и Волчанска, потери противника составили до 25... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:10:00+03:00
2025-03-02T12:10:00+03:00
2025-03-02T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Металловки, Гранова и Волчанска, потери противника составили до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 25 человек у Металловки, Гранова и Волчанска за сутки