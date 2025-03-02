https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002556240.html

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки - РИА Новости, 02.03.2025

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до 25 боевиков за сутки

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Металловки, Гранова и Волчанска, потери противника составили до 25... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:10:00+03:00

2025-03-02T12:10:00+03:00

2025-03-02T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Металловки, Гранова и Волчанска, потери противника составили до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Металловка, Гранов и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф