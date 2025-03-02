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Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 02.03.2025 (обновлено: 08:55 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002531573.html
Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке
Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке - РИА Новости, 02.03.2025
Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке
Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T07:07:00+03:00
2025-03-02T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
виталий ганчев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 мар — РИА Новости. Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений группировки войск "Запад" с позывным Контора."Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее (лесопосадку. — Прим. ред.) забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около пяти-восьми человек сидит до сих пор", — сказал собеседник агентства.Военный уточнил, что все пути подхода к этому участку находятся под огневым контролем бойцов группировки "Запад"."Туда уже они ничего не подвозят, только пытаются на гексакоптерах бросать что-либо — БК (боеприпасы. — Прим. ред.) или пищу. Но опять-таки, мы по ним также работаем", — отметил командир.Российские штурмовики группировки продолжают продвигаться на этом участке фронта, а группы БПЛА уничтожают укрепрайон противника."Постепенно, планомерно за счет сбросов, работы FPV они потихоньку уничтожаются", — пояснил Контора.В четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что линия фронта уверенно расширяется по всему Купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу реки Оскол.
https://ria.ru/20250227/platsdarm-2002019227.html
https://ria.ru/20250207/vsu-1997872705.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Виталий Ганчев
Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке

Боец Контора: группу ВСУ отрезали от основных сил на Купянском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 мар — РИА Новости. Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений группировки войск "Запад" с позывным Контора.
"Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее (лесопосадку. — Прим. ред.) забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около пяти-восьми человек сидит до сих пор", — сказал собеседник агентства.
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Военный уточнил, что все пути подхода к этому участку находятся под огневым контролем бойцов группировки "Запад".
"Туда уже они ничего не подвозят, только пытаются на гексакоптерах бросать что-либо — БК (боеприпасы. — Прим. ред.) или пищу. Но опять-таки, мы по ним также работаем", — отметил командир.
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Российские штурмовики группировки продолжают продвигаться на этом участке фронта, а группы БПЛА уничтожают укрепрайон противника.
"Постепенно, планомерно за счет сбросов, работы FPV они потихоньку уничтожаются", — пояснил Контора.
В четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что линия фронта уверенно расширяется по всему Купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу реки Оскол.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВиталий Ганчев
 
 
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