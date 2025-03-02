https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002531573.html

Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке

Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке - РИА Новости, 02.03.2025

Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке

Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости командир одного из... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T07:07:00+03:00

2025-03-02T07:07:00+03:00

2025-03-02T08:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 мар — РИА Новости. Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений группировки войск "Запад" с позывным Контора."Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее (лесопосадку. — Прим. ред.) забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около пяти-восьми человек сидит до сих пор", — сказал собеседник агентства.Военный уточнил, что все пути подхода к этому участку находятся под огневым контролем бойцов группировки "Запад"."Туда уже они ничего не подвозят, только пытаются на гексакоптерах бросать что-либо — БК (боеприпасы. — Прим. ред.) или пищу. Но опять-таки, мы по ним также работаем", — отметил командир.Российские штурмовики группировки продолжают продвигаться на этом участке фронта, а группы БПЛА уничтожают укрепрайон противника."Постепенно, планомерно за счет сбросов, работы FPV они потихоньку уничтожаются", — пояснил Контора.В четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что линия фронта уверенно расширяется по всему Купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу реки Оскол.

https://ria.ru/20250227/platsdarm-2002019227.html

https://ria.ru/20250207/vsu-1997872705.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, виталий ганчев