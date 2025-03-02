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В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной
В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной - РИА Новости, 02.03.2025
В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной
Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам в настоящее время не рассматривается, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:52:00+03:00
2025-03-02T18:52:00+03:00
2025-03-02T19:11:00+03:00
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам в настоящее время не рассматривается, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент."В настоящее время нет", - сказал он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, находится ли все еще на рассмотрении соглашение Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам.
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сша, украина, в мире, скотт бессент, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Скотт Бессент, Владимир Зеленский
В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной
Бессент: минфин США не рассматривает сорванную сделку по ресурсам с Украиной