https://ria.ru/20250302/soglashenie-2002606229.html

В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной

В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной - РИА Новости, 02.03.2025

В США не рассматривают сорванное соглашение по ресурсам с Украиной

Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам в настоящее время не рассматривается, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:52:00+03:00

2025-03-02T18:52:00+03:00

2025-03-02T19:11:00+03:00

сша

украина

в мире

скотт бессент

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам в настоящее время не рассматривается, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент."В настоящее время нет", - сказал он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, находится ли все еще на рассмотрении соглашение Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам.

https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html

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сша, украина, в мире, скотт бессент, владимир зеленский