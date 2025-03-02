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Пилоты санитарной авиации доставили в больницы Москвы 7,5 тыс пациентов
Пилоты санитарной авиации доставили в больницы Москвы 7,5 тыс пациентов - РИА Новости, 03.03.2025
Пилоты санитарной авиации доставили в больницы Москвы 7,5 тыс пациентов
Пилоты санитарной авиации с начала работы доставили в больницы Москвы 7,5 тысячи пострадавших и больных, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-02T17:04:00+03:00
2025-03-02T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пилоты санитарной авиации с начала работы доставили в больницы Москвы 7,5 тысячи пострадавших и больных, сообщил мэр Сергей Собянин. Он сообщил, что в Москве появилась вертолётная площадка при больнице, расположенная на территории ГКБ имени В.В. Вересаева в Дмитровском районе САО, она полностью готова к эксплуатации круглосуточно. "С начала работы санитарной авиации пилоты доставили в больницы 7,5 тысячи пострадавших и больных, за 2024 год - больше 300 пациентов", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что количество вертолетных площадок при больницах будет постепенно увеличиваться. "Сейчас в авиапарке Московского авиацентра пять санитарных вертолётов. Они способны прибыть в любую точку города в среднем за 10-15 минут. Специалисты начинают лечение прямо в воздухе", - подчеркнул он.
https://realty.ria.ru/20250228/moszhilinspektsija-2002228449.html
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Пилоты санитарной авиации доставили в больницы Москвы 7,5 тыс пациентов
Собянин: пилоты санитарной авиации доставили в больницы Москвы 7,5 тыс пациентов