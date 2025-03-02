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Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица
Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица - РИА Новости, 02.03.2025
Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица
Мальчику, которого покусали собаки в Краснодарском крае, планируется многоэтапное хирургическое лечение с пластикой зоны лица в Российской детской клинической... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мальчику, которого покусали собаки в Краснодарском крае, планируется многоэтапное хирургическое лечение с пластикой зоны лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России, сообщает РДКБ. Девятилетний мальчик, пострадавший в Сочи от нападения собак, был доставлен в РДКБ в Москве из Краснодара. "После завершения дообследования ребенку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги", - говорится в Telegram-канале РДКБ. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что у ребенка диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Мальчик находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, уточнил он. Инцидент произошла в среду в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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происшествия, здоровье - общество, россия, краснодар, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица
Мальчика, которого покусали собаки в Сочи, прооперируют с пластикой зоны лица
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Мальчику, которого покусали собаки в Краснодарском крае, планируется многоэтапное хирургическое лечение с пластикой зоны лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России, сообщает РДКБ
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Девятилетний мальчик, пострадавший в Сочи от нападения собак, был доставлен в РДКБ в Москве из Краснодара.
"После завершения дообследования ребенку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги", - говорится в Telegram-канале РДКБ.
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что у ребенка диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Мальчик находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, уточнил он.
Инцидент произошла в среду в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.