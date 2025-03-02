https://ria.ru/20250302/sobaki-2002583235.html

Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица

Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица - РИА Новости, 02.03.2025

Мальчику, которого покусали собаки в Сочи, сделают пластику лица

Мальчику, которого покусали собаки в Краснодарском крае, планируется многоэтапное хирургическое лечение с пластикой зоны лица в Российской детской клинической... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:16:00+03:00

2025-03-02T15:16:00+03:00

2025-03-02T15:16:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

краснодар

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мальчику, которого покусали собаки в Краснодарском крае, планируется многоэтапное хирургическое лечение с пластикой зоны лица в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России, сообщает РДКБ. Девятилетний мальчик, пострадавший в Сочи от нападения собак, был доставлен в РДКБ в Москве из Краснодара. "После завершения дообследования ребенку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги", - говорится в Telegram-канале РДКБ. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной сообщил, что у ребенка диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Мальчик находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, уточнил он. Инцидент произошла в среду в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.

https://ria.ru/20250301/khaski-2002474880.html

https://ria.ru/20250226/sochi-2001775461.html

россия

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, краснодар, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе