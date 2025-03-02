https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику - РИА Новости, 02.03.2025
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику
Многие владельцы замечают, что голодный взгляд всегда сопровождает собаку, а питомцы никогда не отказываются от лакомства, сколько их не корми, такое поведение... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T04:13:00+03:00
2025-03-02T04:13:00+03:00
2025-03-02T04:13:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892615499_0:295:3075:2025_1920x0_80_0_0_1af4615fa623bf9919e71416ff819edd.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многие владельцы замечают, что голодный взгляд всегда сопровождает собаку, а питомцы никогда не отказываются от лакомства, сколько их не корми, такое поведение обусловлено особенностями пищеварительной системы, а также унаследованными от диких предков привычками, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки по своей природе хищники. Голод помогал их предкам выживать, этот инстинкт сохранился и у современных питомцев, поэтому бывает так, что собака только поела, но не откажется от еще одной порции. Если ваш питомец испытывает постоянное чувство голода, проверьте его здоровье, а также убедитесь, что он получает сбалансированный рацион. Если со здоровьем и поведением нет проблем, не стоит переживать, что собака "играет" постоянно голодное животное", - сказал Голубев. Он объяснил, что собаки чувствуют насыщение, когда к ним в желудок поступает необходимое количество пищи, меняется кислотность в нём и в мозг подаётся необходимый сигнал. Однако питомцы подчиняются и механизмам, которые достались им от предков. От диких волков, которые не могли быть уверены в успешности охоты, у собак осталась привычка есть впрок. "Кроме того, нужно учитывать тот факт, что кислотность желудка у питомцев выше, а пищеварительный тракт короче, из-за этого пища у собак перерабатывается быстрее, чем у человека. Поэтому собака может просить еду даже после целой тарелки корма", - рассказал кинолог. Тем хозяевам, у которых собака постоянно просит еду, он всё же посоветовать проверить её здоровье. Если с ним нет проблем, нужно убедиться, что собака получает сбалансированный рацион и не испытывает недостатка в необходимых полезных веществах. "Кроме того, вам потребуется наладить режим кормления. Собаке важно знать, когда ее покормят, если у вас не установлен график кормления или он постоянно меняется, питомец может не только испытывать чувство голода, но и нервничать. Это отразится на количестве съеденной пищи: собака будет всякий раз пытаться съесть больше, ведь она не знает наверняка, когда в следующий раз ее покормят", - подчеркнул президент РКФ. Помимо этого, искать что-то съестное, выпрашивать еду или переедать собака может от скуки или от стресса, рассказал Голубев.
https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html
https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892615499_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_6a3b956288b5d345977e63c486c67636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многие владельцы замечают, что голодный взгляд всегда сопровождает собаку, а питомцы никогда не отказываются от лакомства, сколько их не корми, такое поведение обусловлено особенностями пищеварительной системы, а также унаследованными от диких предков привычками, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собаки по своей природе хищники. Голод помогал их предкам выживать, этот инстинкт сохранился и у современных питомцев, поэтому бывает так, что собака только поела, но не откажется от еще одной порции. Если ваш питомец испытывает постоянное чувство голода, проверьте его здоровье, а также убедитесь, что он получает сбалансированный рацион. Если со здоровьем и поведением нет проблем, не стоит переживать, что собака "играет" постоянно голодное животное", - сказал Голубев
.
Он объяснил, что собаки чувствуют насыщение, когда к ним в желудок поступает необходимое количество пищи, меняется кислотность в нём и в мозг подаётся необходимый сигнал. Однако питомцы подчиняются и механизмам, которые достались им от предков. От диких волков, которые не могли быть уверены в успешности охоты, у собак осталась привычка есть впрок.
"Кроме того, нужно учитывать тот факт, что кислотность желудка у питомцев выше, а пищеварительный тракт короче, из-за этого пища у собак перерабатывается быстрее, чем у человека. Поэтому собака может просить еду даже после целой тарелки корма", - рассказал кинолог.
Тем хозяевам, у которых собака постоянно просит еду, он всё же посоветовать проверить её здоровье. Если с ним нет проблем, нужно убедиться, что собака получает сбалансированный рацион и не испытывает недостатка в необходимых полезных веществах.
"Кроме того, вам потребуется наладить режим кормления. Собаке важно знать, когда ее покормят, если у вас не установлен график кормления или он постоянно меняется, питомец может не только испытывать чувство голода, но и нервничать. Это отразится на количестве съеденной пищи: собака будет всякий раз пытаться съесть больше, ведь она не знает наверняка, когда в следующий раз ее покормят", - подчеркнул президент РКФ.
Помимо этого, искать что-то съестное, выпрашивать еду или переедать собака может от скуки или от стресса, рассказал Голубев.