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Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику - РИА Новости, 02.03.2025
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04:13 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику - РИА Новости, 02.03.2025
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику
Многие владельцы замечают, что голодный взгляд всегда сопровождает собаку, а питомцы никогда не отказываются от лакомства, сколько их не корми, такое поведение... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T04:13:00+03:00
2025-03-02T04:13:00+03:00
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многие владельцы замечают, что голодный взгляд всегда сопровождает собаку, а питомцы никогда не отказываются от лакомства, сколько их не корми, такое поведение обусловлено особенностями пищеварительной системы, а также унаследованными от диких предков привычками, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки по своей природе хищники. Голод помогал их предкам выживать, этот инстинкт сохранился и у современных питомцев, поэтому бывает так, что собака только поела, но не откажется от еще одной порции. Если ваш питомец испытывает постоянное чувство голода, проверьте его здоровье, а также убедитесь, что он получает сбалансированный рацион. Если со здоровьем и поведением нет проблем, не стоит переживать, что собака "играет" постоянно голодное животное", - сказал Голубев. Он объяснил, что собаки чувствуют насыщение, когда к ним в желудок поступает необходимое количество пищи, меняется кислотность в нём и в мозг подаётся необходимый сигнал. Однако питомцы подчиняются и механизмам, которые достались им от предков. От диких волков, которые не могли быть уверены в успешности охоты, у собак осталась привычка есть впрок. "Кроме того, нужно учитывать тот факт, что кислотность желудка у питомцев выше, а пищеварительный тракт короче, из-за этого пища у собак перерабатывается быстрее, чем у человека. Поэтому собака может просить еду даже после целой тарелки корма", - рассказал кинолог. Тем хозяевам, у которых собака постоянно просит еду, он всё же посоветовать проверить её здоровье. Если с ним нет проблем, нужно убедиться, что собака получает сбалансированный рацион и не испытывает недостатка в необходимых полезных веществах. "Кроме того, вам потребуется наладить режим кормления. Собаке важно знать, когда ее покормят, если у вас не установлен график кормления или он постоянно меняется, питомец может не только испытывать чувство голода, но и нервничать. Это отразится на количестве съеденной пищи: собака будет всякий раз пытаться съесть больше, ведь она не знает наверняка, когда в следующий раз ее покормят", - подчеркнул президент РКФ. Помимо этого, искать что-то съестное, выпрашивать еду или переедать собака может от скуки или от стресса, рассказал Голубев.
https://ria.ru/20241215/kinolog-1989274050.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, почему собак нужно кормить только по графику

Кинолог Голубев: собаки унаследовали от предков привычку есть впрок

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Многие владельцы замечают, что голодный взгляд всегда сопровождает собаку, а питомцы никогда не отказываются от лакомства, сколько их не корми, такое поведение обусловлено особенностями пищеварительной системы, а также унаследованными от диких предков привычками, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Собаки по своей природе хищники. Голод помогал их предкам выживать, этот инстинкт сохранился и у современных питомцев, поэтому бывает так, что собака только поела, но не откажется от еще одной порции. Если ваш питомец испытывает постоянное чувство голода, проверьте его здоровье, а также убедитесь, что он получает сбалансированный рацион. Если со здоровьем и поведением нет проблем, не стоит переживать, что собака "играет" постоянно голодное животное", - сказал Голубев.
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Он объяснил, что собаки чувствуют насыщение, когда к ним в желудок поступает необходимое количество пищи, меняется кислотность в нём и в мозг подаётся необходимый сигнал. Однако питомцы подчиняются и механизмам, которые достались им от предков. От диких волков, которые не могли быть уверены в успешности охоты, у собак осталась привычка есть впрок.
"Кроме того, нужно учитывать тот факт, что кислотность желудка у питомцев выше, а пищеварительный тракт короче, из-за этого пища у собак перерабатывается быстрее, чем у человека. Поэтому собака может просить еду даже после целой тарелки корма", - рассказал кинолог.
Тем хозяевам, у которых собака постоянно просит еду, он всё же посоветовать проверить её здоровье. Если с ним нет проблем, нужно убедиться, что собака получает сбалансированный рацион и не испытывает недостатка в необходимых полезных веществах.
"Кроме того, вам потребуется наладить режим кормления. Собаке важно знать, когда ее покормят, если у вас не установлен график кормления или он постоянно меняется, питомец может не только испытывать чувство голода, но и нервничать. Это отразится на количестве съеденной пищи: собака будет всякий раз пытаться съесть больше, ведь она не знает наверняка, когда в следующий раз ее покормят", - подчеркнул президент РКФ.
Помимо этого, искать что-то съестное, выпрашивать еду или переедать собака может от скуки или от стресса, рассказал Голубев.
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