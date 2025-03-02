https://ria.ru/20250302/simonjan-2002624696.html

Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России

Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России - РИА Новости, 02.03.2025

Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России

Ход встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, потому что глава воюющего государства не может быть "таким... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:46:00+03:00

2025-03-02T21:46:00+03:00

2025-03-02T21:46:00+03:00

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Ход встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, потому что глава воюющего государства не может быть "таким дебилом", полагает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. "То, как это все управилось и справилось в минувшую... пятницу, для нас, я хочу вам сказать, из разряда чуда. Потому что лидеру воюющего государства оказаться таким дебилом — это на самом деле из разряда чудес", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" . Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, маргарита симоньян