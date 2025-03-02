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Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России - РИА Новости, 02.03.2025
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21:46 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/simonjan-2002624696.html
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России - РИА Новости, 02.03.2025
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России
Ход встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, потому что глава воюющего государства не может быть "таким... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:46:00+03:00
2025-03-02T21:46:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
маргарита симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Ход встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, потому что глава воюющего государства не может быть "таким дебилом", полагает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. "То, как это все управилось и справилось в минувшую... пятницу, для нас, я хочу вам сказать, из разряда чуда. Потому что лидеру воюющего государства оказаться таким дебилом — это на самом деле из разряда чудес", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" . Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, маргарита симоньян
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России

Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским в Белом доме чудом для России

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Ход встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, потому что глава воюющего государства не может быть "таким дебилом", полагает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
"То, как это все управилось и справилось в минувшую... пятницу, для нас, я хочу вам сказать, из разряда чуда. Потому что лидеру воюющего государства оказаться таким дебилом — это на самом деле из разряда чудес", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" .
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
Вчера, 21:40
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМаргарита Симоньян
 
 
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