Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским чудом для России
Симоньян назвала исход встречи Трампа с Зеленским в Белом доме чудом для России
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Ход встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно назвать чудом для России, потому что глава воюющего государства не может быть "таким дебилом", полагает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне в пятницу и перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
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"То, как это все управилось и справилось в минувшую... пятницу, для нас, я хочу вам сказать, из разряда чуда. Потому что лидеру воюющего государства оказаться таким дебилом — это на самом деле из разряда чудес", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" .
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.