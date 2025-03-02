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Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью - РИА Новости, 02.03.2025
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22:35 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/sholts-2002629150.html
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью - РИА Новости, 02.03.2025
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью
Канцлер Германии Олаф Шольц после неформального саммита в Лондоне заявил, что армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время, что возможно лишь при... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:35:00+03:00
2025-03-02T22:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после неформального саммита в Лондоне заявил, что армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время, что возможно лишь при наличии финансовой и военной помощи от Европы и США. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Очередная встреча лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошла в воскресенье в Лондоне. "Важно, что здесь все еще раз ясно высказали свое намерение поддерживать Украину... Для нас очевидно, что мы должны поддерживать Украину как финансово, так и военными средствами", - заявил Шольц на пресс-конференции по итогам встречи, трансляцию его выступления вел YouTube-канал газеты Guardian. По мнению канцлера ФРГ, международная и трансатлантическая поддержка Украины остается важной для безопасности Европы. "В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины. И перед европейскими друзьями Украины, а также перед международными и трансатлантическими партнерами снова стоит задача сделать это возможным", - сказал Шольц, подчеркнув, что вся архитектура безопасности должна вращаться вокруг этого. По его словам, на грядущей встрече в Брюсселе страны обсудят условия, при которых страны ЕС могли бы увеличить свои расходы на оборону, чтобы делать больший вклад в собственную безопасность.
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002625937.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью

Шольц: армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после неформального саммита в Лондоне заявил, что армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время, что возможно лишь при наличии финансовой и военной помощи от Европы и США.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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Очередная встреча лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошла в воскресенье в Лондоне.
«
"Важно, что здесь все еще раз ясно высказали свое намерение поддерживать Украину... Для нас очевидно, что мы должны поддерживать Украину как финансово, так и военными средствами", - заявил Шольц на пресс-конференции по итогам встречи, трансляцию его выступления вел YouTube-канал газеты Guardian.
По мнению канцлера ФРГ, международная и трансатлантическая поддержка Украины остается важной для безопасности Европы.
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"В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины. И перед европейскими друзьями Украины, а также перед международными и трансатлантическими партнерами снова стоит задача сделать это возможным", - сказал Шольц, подчеркнув, что вся архитектура безопасности должна вращаться вокруг этого.
По его словам, на грядущей встрече в Брюсселе страны обсудят условия, при которых страны ЕС могли бы увеличить свои расходы на оборону, чтобы делать больший вклад в собственную безопасность.
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