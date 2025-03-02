https://ria.ru/20250302/sholts-2002629150.html
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью - РИА Новости, 02.03.2025
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью
Канцлер Германии Олаф Шольц после неформального саммита в Лондоне заявил, что армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время, что возможно лишь при... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:35:00+03:00
2025-03-02T22:35:00+03:00
2025-03-02T22:35:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц после неформального саммита в Лондоне заявил, что армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время, что возможно лишь при наличии финансовой и военной помощи от Европы и США. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Очередная встреча лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности прошла в воскресенье в Лондоне. "Важно, что здесь все еще раз ясно высказали свое намерение поддерживать Украину... Для нас очевидно, что мы должны поддерживать Украину как финансово, так и военными средствами", - заявил Шольц на пресс-конференции по итогам встречи, трансляцию его выступления вел YouTube-канал газеты Guardian. По мнению канцлера ФРГ, международная и трансатлантическая поддержка Украины остается важной для безопасности Европы. "В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины. И перед европейскими друзьями Украины, а также перед международными и трансатлантическими партнерами снова стоит задача сделать это возможным", - сказал Шольц, подчеркнув, что вся архитектура безопасности должна вращаться вокруг этого. По его словам, на грядущей встрече в Брюсселе страны обсудят условия, при которых страны ЕС могли бы увеличить свои расходы на оборону, чтобы делать больший вклад в собственную безопасность.
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002625937.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002625374.html
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002623780.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Шольц призвал поддерживать Украину деньгами и военной помощью
Шольц: армия Украины должна оставаться сильной и в мирное время