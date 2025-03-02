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Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/saldo-2002575394.html
Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона
Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона - РИА Новости, 02.03.2025
Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что для освобождения Херсона и правобережной части региона от оккупации ВСУ складывается благоприятная... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:44:00+03:00
2025-03-02T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что для освобождения Херсона и правобережной части региона от оккупации ВСУ складывается благоприятная военно-политическая ситуация. "Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и всё правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится. Жди нас, Херсон!" - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Сальдо подчеркнул, что, когда российские войска в рамках СВО в первый раз освободили Херсон – 2 марта 2022 года, - для многих жителей города это было похоже на чудо. "Целое поколение херсонцам насаждали чуждые идеи и мифы, и это казалось неотвратимым. Однако российская политическая воля и всенародная поддержка разорвали навязанную Западом игру. Крикливую украинскую власть как ветром сдуло", - подчеркнул губернатор. По его словам, тогда для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России. "Впереди была такая огромная работа и такие тяжёлые испытания, с какими большинству из ныне живущих не приходилось сталкиваться", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241117/kherson-1984213255.html
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херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона

Губернатор Сальдо: для освобождения Херсона складывается благоприятная ситуация

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что для освобождения Херсона и правобережной части региона от оккупации ВСУ складывается благоприятная военно-политическая ситуация.
"Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и всё правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится. Жди нас, Херсон!" - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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17 ноября 2024, 06:02
Сальдо подчеркнул, что, когда российские войска в рамках СВО в первый раз освободили Херсон – 2 марта 2022 года, - для многих жителей города это было похоже на чудо.
"Целое поколение херсонцам насаждали чуждые идеи и мифы, и это казалось неотвратимым. Однако российская политическая воля и всенародная поддержка разорвали навязанную Западом игру. Крикливую украинскую власть как ветром сдуло", - подчеркнул губернатор.
По его словам, тогда для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России.
"Впереди была такая огромная работа и такие тяжёлые испытания, с какими большинству из ныне живущих не приходилось сталкиваться", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сальдо: ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо
10 декабря 2024, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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