https://ria.ru/20250302/ryba-2002526557.html
Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы
Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы - РИА Новости, 02.03.2025
Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы
Рекомендуется отказаться от употребления жирных сортов рыбы, например, сельди, при болезни желчного пузыря, а также при проблемах с поджелудочной железой,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:12:00+03:00
2025-03-02T03:12:00+03:00
2025-03-02T03:12:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления жирных сортов рыбы, например, сельди, при болезни желчного пузыря, а также при проблемах с поджелудочной железой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Жирные сорта рыб, например, сельдь, опасно есть при болезни желчного пузыря, а также при проблемах в работе поджелудочной железы", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, высокий процент жирности повышает нагрузку на вышеуказанные органы, что может привести к нарушениям в их работе.
https://ria.ru/20241228/ikra-1991782637.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова, Здоровье - Общество
Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы
Гастроэнтеролог Сухорукова: жирные сорта рыбы опасны при болезни желчного пузыря