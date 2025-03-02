https://ria.ru/20250302/ryba-2002526557.html

Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы

Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы - РИА Новости, 02.03.2025

Врач рассказала, кому стоит отказаться от употребления жирной рыбы

Рекомендуется отказаться от употребления жирных сортов рыбы, например, сельди, при болезни желчного пузыря, а также при проблемах с поджелудочной железой,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:12:00+03:00

2025-03-02T03:12:00+03:00

2025-03-02T03:12:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления жирных сортов рыбы, например, сельди, при болезни желчного пузыря, а также при проблемах с поджелудочной железой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Жирные сорта рыб, например, сельдь, опасно есть при болезни желчного пузыря, а также при проблемах в работе поджелудочной железы", - сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, высокий процент жирности повышает нагрузку на вышеуказанные органы, что может привести к нарушениям в их работе.

https://ria.ru/20241228/ikra-1991782637.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье - общество