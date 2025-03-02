https://ria.ru/20250302/rubio-2002595240.html

Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине

Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2025

Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине

США расценивают действия Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, заявил... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:18:00+03:00

2025-03-02T17:18:00+03:00

2025-03-02T21:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США расценивают действия Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC."Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны. — Прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", — сказал он.Глава Госдепа также уточнил, что не общался с представителями украинских властей и главой киевского режима после произошедшего в пятницу."У нас было достаточно контактов с ним за последние десять дней. <...> Я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — отметил Рубио.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html

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