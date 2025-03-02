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Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине
Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине
США расценивают действия Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, заявил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:18:00+03:00
2025-03-02T17:18:00+03:00
2025-03-02T21:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США расценивают действия Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC."Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны. — Прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", — сказал он.Глава Госдепа также уточнил, что не общался с представителями украинских властей и главой киевского режима после произошедшего в пятницу."У нас было достаточно контактов с ним за последние десять дней. <...> Я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — отметил Рубио.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html
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сша, украина, в мире, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп, государственный департамент сша
США, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп обвинил Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине
Госдеп назвал действия Зеленского в Белом доме попыткой помешать усилиям Трампа
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США расценивают действия Владимира Зеленского в Белом доме как попытку помешать усилиям администрации Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.
"Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны. — Прим. ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский
, к сожалению", — сказал он.
Глава Госдепа также уточнил, что не общался с представителями украинских властей и главой киевского режима после произошедшего в пятницу.
"У нас было достаточно контактов с ним за последние десять дней. <...> Я разговаривал с министром иностранных дел несколько раз, но не после этого", — отметил Рубио
.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но в итоге между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома после конфликта, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.