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Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан - РИА Новости, 02.03.2025
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил прощения у духовенства и прихожан Русской православной церкви за свои ведомые и неведомые РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:23:00+03:00
2025-03-02T19:23:00+03:00
2025-03-02T19:23:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил прощения у духовенства и прихожан Русской православной церкви за свои ведомые и неведомые прегрешения. В Прощеное воскресенье – последний день перед началом Великого поста – патриарх Кирилл возглавил вечернее богослужение в храме Христа Спасителя и совершил особый чин прощения. “Сегодня у нас особый день, когда мы не только входим в поприще Великого поста, но и когда мы испрашиваем друг у друга прощения и день этот называется Прощённым. Я у всех у вас просил бы сейчас прощения за то, что ведомо или неведомо совершил, может быть принося кому-то и духовную боль. Благословите и простите меня все честные отцы, братья и сестры!” - сказал патриарх. Патриарх Кирилл подчеркнул, что время Великого поста - это особое время, когда каждый может себя проверить, на что он способен, где кончаются его силы и воля. Великий пост является очень важным условием, которое помогает человеку сконцентрироваться на духовных проблемах. Великий пост в 2025 году начинается 3 марта и продлится до 19 апреля.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Россия
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан за свои прегрешения