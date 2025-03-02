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Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан - РИА Новости, 02.03.2025
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19:23 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/rpts-2002610003.html
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан - РИА Новости, 02.03.2025
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил прощения у духовенства и прихожан Русской православной церкви за свои ведомые и неведомые РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:23:00+03:00
2025-03-02T19:23:00+03:00
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил прощения у духовенства и прихожан Русской православной церкви за свои ведомые и неведомые прегрешения. В Прощеное воскресенье – последний день перед началом Великого поста – патриарх Кирилл возглавил вечернее богослужение в храме Христа Спасителя и совершил особый чин прощения. “Сегодня у нас особый день, когда мы не только входим в поприще Великого поста, но и когда мы испрашиваем друг у друга прощения и день этот называется Прощённым. Я у всех у вас просил бы сейчас прощения за то, что ведомо или неведомо совершил, может быть принося кому-то и духовную боль. Благословите и простите меня все честные отцы, братья и сестры!” - сказал патриарх. Патриарх Кирилл подчеркнул, что время Великого поста - это особое время, когда каждый может себя проверить, на что он способен, где кончаются его силы и воля. Великий пост является очень важным условием, которое помогает человеку сконцентрироваться на духовных проблемах. Великий пост в 2025 году начинается 3 марта и продлится до 19 апреля.
https://ria.ru/20250212/patriarkh-1998966932.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Россия
Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан

Патриарх Кирилл попросил прощения у духовенства и прихожан за свои прегрешения

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Прощеное воскресенье попросил прощения у духовенства и прихожан Русской православной церкви за свои ведомые и неведомые прегрешения.
В Прощеное воскресенье – последний день перед началом Великого поста – патриарх Кирилл возглавил вечернее богослужение в храме Христа Спасителя и совершил особый чин прощения.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Патриарх Кирилл рассказал о значении патриотизма в Русской церкви
12 февраля, 21:33
«
“Сегодня у нас особый день, когда мы не только входим в поприще Великого поста, но и когда мы испрашиваем друг у друга прощения и день этот называется Прощённым. Я у всех у вас просил бы сейчас прощения за то, что ведомо или неведомо совершил, может быть принося кому-то и духовную боль. Благословите и простите меня все честные отцы, братья и сестры!” - сказал патриарх.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что время Великого поста - это особое время, когда каждый может себя проверить, на что он способен, где кончаются его силы и воля. Великий пост является очень важным условием, которое помогает человеку сконцентрироваться на духовных проблемах.
Великий пост в 2025 году начинается 3 марта и продлится до 19 апреля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своей шестнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 1 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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