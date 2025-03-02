https://ria.ru/20250302/putin-2002529621.html

В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин

В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин - РИА Новости, 02.03.2025

В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин

Размолвка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — это катастрофа для Украины и триумф для России, пишет колумнистка Sky News Дебора Хэйнс. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T06:09:00+03:00

2025-03-02T06:09:00+03:00

2025-03-02T06:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Размолвка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — это катастрофа для Украины и триумф для России, пишет колумнистка Sky News Дебора Хэйнс."Если Трамп в гневе отзовет всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять <…> серьезно уменьшится", — пояснила она.Американская поддержка Украины имеет решающее значение для того, чтобы Киев смог выстоять в конфликте с Россией, считает колумнистка. По ее словам, у европейцев нет возможности заполнить эту пустоту."Единственный человек, который выиграет в этом сценарии, — это мистер Путин", — заключила Хэйнс.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский