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В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин - РИА Новости, 02.03.2025
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06:09 02.03.2025 (обновлено: 06:47 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/putin-2002529621.html
В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин
В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин - РИА Новости, 02.03.2025
В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин
Размолвка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — это катастрофа для Украины и триумф для России, пишет колумнистка Sky News Дебора Хэйнс. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T06:09:00+03:00
2025-03-02T06:47:00+03:00
в мире
украина
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Размолвка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — это катастрофа для Украины и триумф для России, пишет колумнистка Sky News Дебора Хэйнс."Если Трамп в гневе отзовет всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять &lt;…&gt; серьезно уменьшится", — пояснила она.Американская поддержка Украины имеет решающее значение для того, чтобы Киев смог выстоять в конфликте с Россией, считает колумнистка. По ее словам, у европейцев нет возможности заполнить эту пустоту."Единственный человек, который выиграет в этом сценарии, — это мистер Путин", — заключила Хэйнс.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html
https://ria.ru/20250224/putin-2001375054.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
В Британии объяснили, почему в ссоре Трампа и Зеленского выиграл Путин

Аналитик Хэйнс: ссора Трампа и Зеленского стала триумфом для Москвы

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Размолвка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — это катастрофа для Украины и триумф для России, пишет колумнистка Sky News Дебора Хэйнс.
"Если Трамп в гневе отзовет всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять <…> серьезно уменьшится", — пояснила она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским
03:57
Американская поддержка Украины имеет решающее значение для того, чтобы Киев смог выстоять в конфликте с Россией, считает колумнистка. По ее словам, у европейцев нет возможности заполнить эту пустоту.
"Единственный человек, который выиграет в этом сценарии, — это мистер Путин", — заключила Хэйнс.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
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В миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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