В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским
CNN: после встречи с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости
© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carl Court
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп вспомнил российского лидера Владимира Путина из-за несправедливых обвинений, пишет обозреватель CNN Захари Вулф.
Накануне глава американского государства в беседе с журналистами заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена.
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“Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа”, — пояснил колумнист.
Расследование о связях президента США с Россией проводил спецпрокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора не нашли.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
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