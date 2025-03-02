https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html

В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским

В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025

В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским

После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп вспомнил российского лидера Владимира Путина из-за несправедливых... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:57:00+03:00

2025-03-02T03:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп вспомнил российского лидера Владимира Путина из-за несправедливых обвинений, пишет обозреватель CNN Захари Вулф.Накануне глава американского государства в беседе с журналистами заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена.“Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа”, — пояснил колумнист.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250224/putin-2001375054.html

https://ria.ru/20250226/putin-2001815677.html

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