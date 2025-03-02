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В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025
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03:57 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html
В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским
В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025
В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским
После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп вспомнил российского лидера Владимира Путина из-за несправедливых... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп вспомнил российского лидера Владимира Путина из-за несправедливых обвинений, пишет обозреватель CNN Захари Вулф.Накануне глава американского государства в беседе с журналистами заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена.“Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа”, — пояснил колумнист.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250224/putin-2001375054.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после скандала с Зеленским

CNN: после встречи с Зеленским Трамп вспомнил Путина из-за несправедливости

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Carl Court
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме президент США Дональд Трамп вспомнил российского лидера Владимира Путина из-за несправедливых обвинений, пишет обозреватель CNN Захари Вулф.
Накануне глава американского государства в беседе с журналистами заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена.
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“Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа”, — пояснил колумнист.

Расследование о связях президента США с Россией проводил спецпрокурор Роберт Миллер с 2017 по 2019 год. В результате почти двухлетней работы доказательств сговора не нашли.

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
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