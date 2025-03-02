https://ria.ru/20250302/pushkov-2002590037.html

Пушков оценил реакцию посла Украины в США на скандал в Белом доме

Пушков оценил реакцию посла Украины в США на скандал в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025

Пушков оценил реакцию посла Украины в США на скандал в Белом доме

Посол Украины в США Оксана Макарова <...> закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киевы, которая разворачивалась на ее глазах в Белом РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:14:00+03:00

2025-03-02T16:14:00+03:00

2025-03-02T16:14:00+03:00

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украина

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алексей пушков

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Макарова была в шоке от дипломатической катастрофы, произошедшей на встрече Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Посол Украины в США Оксана Макарова <...> закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киевы, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме", — говорится в публикации. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного им неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/shtaynmayer--2002580316.html

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Посол Украины поймала фейспалм от поведения Зеленского на переговорах Испанский украинский стыд — посол Украины поймала фейспалм от поведения Зеленского на переговорах. Пока Зеленский пытался перебивать Трампа и спорить с ним, сопровождавшие его украинские послы сгорали от стыда. Одна из них, Оксана Маркарова, не удержалась от фейспалма. 2025-03-02T16:14 true PT0M07S

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), алексей пушков