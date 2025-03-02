Пушков оценил реакцию посла Украины в США на скандал в Белом доме
Пушков: посол Украины Макарова была в ужасе от дипломатической катастрофы
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Макарова была в шоке от дипломатической катастрофы, произошедшей на встрече Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Посол Украины в США Оксана Макарова <...> закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киевы, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме", — говорится в публикации.
"Посол Украины в США Оксана Макарова <...> закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киевы, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме", — говорится в публикации.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного им неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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