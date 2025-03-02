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В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/punkty-2002608956.html
В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света
В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 02.03.2025
В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света
Восемь населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:15:00+03:00
2025-03-02T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Восемь населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу… повреждена линия электропередачи — в 8 населённых пунктах временно отсутствует электроснабжение: село Тишанка, хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в Валуйском округе село Двулучное атаковано FPV-дроном. В Шебекинском округе в селе Муром в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушены частный дом и надворная постройка. "Информация о последствиях уточняется. Аварийные и оперативные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - подчеркнул глава области.
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происшествия, белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света

В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света из-за ВСУ

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Восемь населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу… повреждена линия электропередачи — в 8 населённых пунктах временно отсутствует электроснабжение: село Тишанка, хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в Валуйском округе село Двулучное атаковано FPV-дроном. В Шебекинском округе в селе Муром в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушены частный дом и надворная постройка.
"Информация о последствиях уточняется. Аварийные и оперативные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - подчеркнул глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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