https://ria.ru/20250302/punkty-2002608956.html

В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света

В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 02.03.2025

В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света

Восемь населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:15:00+03:00

2025-03-02T19:15:00+03:00

2025-03-02T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg

БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Восемь населенных пунктов Волоконовского района Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны Украины, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населённых пункта атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу… повреждена линия электропередачи — в 8 населённых пунктах временно отсутствует электроснабжение: село Тишанка, хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зелёный Клин и Верный", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что в Валуйском округе село Двулучное атаковано FPV-дроном. В Шебекинском округе в селе Муром в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушены частный дом и надворная постройка. "Информация о последствиях уточняется. Аварийные и оперативные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html

белгородская область

украина

муром

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины