https://ria.ru/20250302/primore-2002582377.html

В Приморье пожарные тушат пал сухой травы на площади 21 гектар

В Приморье пожарные тушат пал сухой травы на площади 21 гектар - РИА Новости, 02.03.2025

В Приморье пожарные тушат пал сухой травы на площади 21 гектар

Пожарные тушат возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, угрозы населённым пунктам нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:09:00+03:00

2025-03-02T15:09:00+03:00

2025-03-02T15:09:00+03:00

происшествия

октябрьский

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, угрозы населённым пунктам нет, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. Ранее в соцсетях распространились кадры, где иномарка едет по окутанной дымом трассе в Приморье, неожиданно перед машиной вырывается пламя. Автор видео сообщает, что всё горит, всё в огне. "На 20.00 (13.00 мск) воскресенья в Приморье зафиксированы возгорания у восьми населённых пунктов общей площадью 21 гектар, один из них на площади два гектара локализован. Наиболее крупные возгорания растительности в Ханкайском округе у населённых пунктов Комиссарово и Пархоменко, а также в Андреевке Шкотовского округа - по пять гектаров каждый. Угрозы населённым пунктам нет", - сообщил собеседник агентства. В Приморье с марта ввели особый уровень реагирования на тушение природных пожаров в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. Власти региона отмечали, что это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002560260.html

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происшествия, октябрьский, надеждинский район