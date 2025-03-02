https://ria.ru/20250302/prigovor-2002532747.html

Сотрудника Wildberries в Москве приговорили к принудительным работам

Сотрудника Wildberries в Москве приговорили к принудительным работам - РИА Новости, 02.03.2025

Сотрудника Wildberries в Москве приговорили к принудительным работам

Хорошевский суд Москвы приговорил к принудительным работам сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries за хищение на 356 тысяч рублей товаров, заказанных и... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T07:37:00+03:00

2025-03-02T07:37:00+03:00

2025-03-02T07:37:00+03:00

происшествия

москва

wildberries

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к принудительным работам сотрудника пункта выдачи заказов Wildberries за хищение на 356 тысяч рублей товаров, заказанных и отмененных самим мужчиной, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что сотрудник ПВЗ, расположенного на улице Паршина в Москве, придумал схему хищения. Он заказывал через свой личный кабинет товары в ПВЗ, где и работал, с оплатой после получения. В течение года мужчина сканировал товары, одновременно отменяя заказы в приложении. Далее заказанные товары в программе на рабочем компьютере поступали на возврат, после чего обвиняемый удалял их из программы, чтобы не было возможности в дальнейшем его отследить. Аналогичным образом похищались товары людей, отказавшихся от их покупки. Похищенные товары в приговоре описаны на девяти страницах, среди них, например, футболка "Король и Шут" (479 рублей), медицинский халат (976 рублей), набор игр настольных 3 в 1: шахматы, шашки, нарды (1209 рублей), книга о половом воспитании (530 рублей), товар для взрослых (1474 рублей), статуэтка дракона (738 рублей), лосины с начёсом (726 рулей.), робот для мойки окон (6654 рублей), а также канцелярия, женская, мужская и детская одежда и обувь, косметика, средства для ухода, товары для автомобиля и многое другое. Наиболее дорогие товары – это браслет на ногу за 33 тысячи рублей и автомагнитола за 13 458 рублей. Общий ущерб составил 356 462 рубля. Обвиняемый отказался от дачи показаний в суде, за основу приговора были взяты его показания, принятые на стадии следствия. Фактически гражданин признал вину и в полном объёме согласился со списком товаров, заявив, что готов возместить причиненный ущерб. Свои действия он объяснил тяжелым материальным положением. Хорошевский суд Москвы в конце января приговорил мужчину к полутора годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. По гражданскому иску ООО "Вайлдберриз", т.е. потерпевшей стороны, суд взыскал с гражданина 326 тысяч рублей. В ходе судебного следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб на сумму почти 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231204/khischenie-1913668165.html

https://ria.ru/20240930/vladivostok-1975446048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, wildberries