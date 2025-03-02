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Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США - РИА Новости, 02.03.2025
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10:16 02.03.2025 (обновлено: 10:23 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/pozitsija-2002545094.html
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США - РИА Новости, 02.03.2025
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США
Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:16:00+03:00
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сша
евросоюз
дмитрий песков
россия
павел зарубин
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.
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сша, евросоюз, дмитрий песков, россия, павел зарубин, цены на нефть, в мире
США, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин, Цены на нефть, В мире
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США

Песков: время покажет, как изменится позиция ЕС с учетом их контактов с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.
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СШАЕвросоюзДмитрий ПесковРоссияПавел ЗарубинЦены на нефтьВ мире
 
 
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