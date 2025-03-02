https://ria.ru/20250302/pozitsija-2002545094.html

Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США

Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США - РИА Новости, 02.03.2025

Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США

Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:16:00+03:00

2025-03-02T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.

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сша, евросоюз, дмитрий песков, россия, павел зарубин, цены на нефть, в мире