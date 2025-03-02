https://ria.ru/20250302/pozitsija-2002545094.html
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США - РИА Новости, 02.03.2025
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США
Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:16:00+03:00
2025-03-02T10:16:00+03:00
2025-03-02T10:23:00+03:00
сша
евросоюз
дмитрий песков
россия
павел зарубин
цены на нефть
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".Видео опубликовано в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250302/makron-2002544765.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, дмитрий песков, россия, павел зарубин, цены на нефть, в мире
США, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин, Цены на нефть, В мире
Песков высказался о возможном изменении позиции ЕС по отношению к США
Песков: время покажет, как изменится позиция ЕС с учетом их контактов с США