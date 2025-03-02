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На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе - РИА Новости, 02.03.2025
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23:13 02.03.2025
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На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе
На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе - РИА Новости, 02.03.2025
На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе
Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 02.03.2025
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее МЧС России сообщало, что двухэтажный автосервис горит на 300 квадратных метрах на северо-востоке Москвы, тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания. "Пожар в автосервисе в Москве ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадал один человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, он госпитализирован.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе

В Москвы потушили пожар в автосервисе, пострадавшего госпитализировали

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее МЧС России сообщало, что двухэтажный автосервис горит на 300 квадратных метрах на северо-востоке Москвы, тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.
"Пожар в автосервисе в Москве ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, он госпитализирован.
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