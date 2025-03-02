Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 02.03.2025 (обновлено: 17:24 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002594650.html
Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар
Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар - РИА Новости, 02.03.2025
Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар
Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 1800 гектаров, увеличившись на день на 400 гектаров,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:14:00+03:00
2025-03-02T17:24:00+03:00
иватэ
в мире
коммерческая недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:278:3082:2011_1920x0_80_0_0_27449bc30cc441fc3054cad5c62281a7.jpg
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 1800 гектаров, увеличившись на день на 400 гектаров, сообщил телеканал NHK.На тушении пожара заняты 1700 человек.Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали 84 дома. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре.Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов.Позавчера возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.
https://ria.ru/20250227/japonija-2001858919.html
иватэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156296/74/1562967458_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3c5b60ddb840f44684e8eee38a92615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иватэ, в мире, коммерческая недвижимость
Иватэ, В мире, Коммерческая недвижимость
Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар

Площадь лесных пожаров на северо-востоке Японии увеличилась до 1800 гектар

© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 1800 гектаров, увеличившись на день на 400 гектаров, сообщил телеканал NHK.
На тушении пожара заняты 1700 человек.
Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали 84 дома. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре.
Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов.
Позавчера возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.
Порт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии
27 февраля, 08:29
 
ИватэВ миреКоммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала