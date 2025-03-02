https://ria.ru/20250302/pozhar-2002594650.html

Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар

Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар - РИА Новости, 02.03.2025

Площадь лесных пожаров в Японии увеличилась до 1800 гектар

Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 1800 гектаров, увеличившись на день на 400 гектаров,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:14:00+03:00

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 1800 гектаров, увеличившись на день на 400 гектаров, сообщил телеканал NHK.На тушении пожара заняты 1700 человек.Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали 84 дома. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре.Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов.Позавчера возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.

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