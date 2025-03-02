https://ria.ru/20250302/pozhar-2002560260.html

Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье

Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025

Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье

Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:42:00+03:00

2025-03-02T12:42:00+03:00

2025-03-02T12:42:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура Московской области. Ранее МЧС России сообщало, что пожар на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи "квадратах", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". "По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)