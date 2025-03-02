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Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
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12:42 02.03.2025
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Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье
Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:42:00+03:00
2025-03-02T12:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура Московской области. Ранее МЧС России сообщало, что пожар на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи "квадратах", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". "По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье

Проблемы с электропроводкой могли вызвать пожар на складе в Большое Буньково

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье. Кадр видео
Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© МЧС России
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура Московской области.
Ранее МЧС России сообщало, что пожар на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи "квадратах", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах".
"По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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