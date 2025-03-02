https://ria.ru/20250302/pozhar-2002560260.html
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье
Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:42:00+03:00
2025-03-02T12:42:00+03:00
2025-03-02T12:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002539485_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_8e9307c4815e29de74360989dd449c44.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Причиной пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения, сообщает прокуратура Московской области. Ранее МЧС России сообщало, что пожар на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи "квадратах", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". "По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Точные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002539485_177:0:1126:712_1920x0_80_0_0_ddba798b1c334ef8490307676342ad66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье
Проблемы с электропроводкой могли вызвать пожар на складе в Большое Буньково