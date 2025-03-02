https://ria.ru/20250302/pozhar-2002536499.html
Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось
Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось - РИА Новости, 02.03.2025
Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось
Здание горящего в Подмосковье склада пластиковой продукции частично обрушилось, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:45:00+03:00
2025-03-02T08:45:00+03:00
2025-03-02T09:14:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Здание горящего в Подмосковье склада пластиковой продукции частично обрушилось, сообщило МЧС в Telegram-канале."На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 "квадратах", — говорится в релизе.Площадь пожара увеличилась до семи тысяч квадратных метров.По данным министерства, горит склад в деревне Большое Буньково. Возгорание ликвидируют 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002480261.html
московская область (подмосковье)
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Тушение пожара на складе в Подмосковье
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 5 тыс "квадратов", на 800 "квадратах" обрушилась конструкция здания, сообщило МЧС.
2025-03-02T08:45
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось
Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось на 800 квадратах