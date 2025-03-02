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На Ямале один человек пострадал при эвакуации во время пожара в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025
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08:38 02.03.2025 (обновлено: 09:04 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002535689.html
На Ямале один человек пострадал при эвакуации во время пожара в жилом доме
На Ямале один человек пострадал при эвакуации во время пожара в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025
На Ямале один человек пострадал при эвакуации во время пожара в жилом доме
Один человек пострадал во время эвакуации при пожаре в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:38:00+03:00
2025-03-02T09:04:00+03:00
происшествия
жилье
губкинский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Один человек пострадал во время эвакуации при пожаре в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. По данным окружного главка МЧС, в ночь на воскресенье в жилом двухэтажном доме в 11-м микрорайоне Губкинского произошел пожар, возгорание началось с первого подъезда. Двадцать жильцов, из них семь детей, эвакуировались. В 6.30 (4.30 мск – ред.) спасатели локализовали открытое горение в доме на 913 "квадратах". По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре не было, отмечали ранее в главке. "При эвакуации пострадала девушка, 2002 года рождения, погибших нет", – приводит ведомство слова замначальника пожарно-спасательной части №12 Губкинского Аделя Нигиматзянова.
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губкинский
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происшествия, жилье, губкинский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Губкинский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ямале один человек пострадал при эвакуации во время пожара в жилом доме

Девушка пострадала при эвакуации при пожаре в 2-этажном жилом доме в Губкинском

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео
Ликвидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© МЧС России
Ликвидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Один человек пострадал во время эвакуации при пожаре в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России.
По данным окружного главка МЧС, в ночь на воскресенье в жилом двухэтажном доме в 11-м микрорайоне Губкинского произошел пожар, возгорание началось с первого подъезда. Двадцать жильцов, из них семь детей, эвакуировались. В 6.30 (4.30 мск – ред.) спасатели локализовали открытое горение в доме на 913 "квадратах". По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре не было, отмечали ранее в главке.
"При эвакуации пострадала девушка, 2002 года рождения, погибших нет", – приводит ведомство слова замначальника пожарно-спасательной части №12 Губкинского Аделя Нигиматзянова.
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ПроисшествияЖильеГубкинскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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