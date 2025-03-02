https://ria.ru/20250302/pozhar-2002533358.html

Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось

Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось - РИА Новости, 02.03.2025

Здание горящего в Подмосковье склада частично обрушилось

Здание горящего в Подмосковье склада пластиковой продукции частично обрушилось, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T07:54:00+03:00

2025-03-02T07:54:00+03:00

2025-03-02T08:16:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Здание горящего в Подмосковье склада пластиковой продукции частично обрушилось, сообщило МЧС в Telegram-канале."На подмосковном складе обрушилась конструкция здания на 800 "квадратах", — говорится в релизе.Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратных метров.По данным министерства, горит склад в деревне Большое Буньково. На месте работают сотрудники МЧС, они задействовали спецтехнику.Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002480261.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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Тушение пожара на складе в Подмосковье Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 5 тыс "квадратов", на 800 "квадратах" обрушилась конструкция здания, сообщило МЧС. 2025-03-02T07:54 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия