https://ria.ru/20250302/pozhar-2002531751.html

На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме

На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025

На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме

Пожар случился в жилом двухэтажном доме в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, огонь локализован на площади более 900 "квадратов",... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T07:10:00+03:00

2025-03-02T07:10:00+03:00

2025-03-02T09:05:00+03:00

происшествия

губкинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар случился в жилом двухэтажном доме в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, огонь локализован на площади более 900 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС. По данным ведомства, в ночь на воскресенье в пожарно-спасательную часть поступили данные о возгорании в жилом двухэтажном доме в микрорайоне 11. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю, уточняет пресс-служба. "Двадцать жильцов, из них семь детей самостоятельно эвакуировались. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В 4.30 мск открытое горение в жилом доме было локализовано на площади 913 квадратных метров, подчеркнули в главке.

https://ria.ru/20250301/vladivostok-2002423047.html

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губкинский

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, губкинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал