https://ria.ru/20250302/pozhar-2002531751.html
На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме
На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025
На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме
Пожар случился в жилом двухэтажном доме в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, огонь локализован на площади более 900 "квадратов",... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T07:10:00+03:00
2025-03-02T07:10:00+03:00
2025-03-02T09:05:00+03:00
происшествия
губкинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар случился в жилом двухэтажном доме в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, огонь локализован на площади более 900 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС. По данным ведомства, в ночь на воскресенье в пожарно-спасательную часть поступили данные о возгорании в жилом двухэтажном доме в микрорайоне 11. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю, уточняет пресс-служба. "Двадцать жильцов, из них семь детей самостоятельно эвакуировались. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. В 4.30 мск открытое горение в жилом доме было локализовано на площади 913 квадратных метров, подчеркнули в главке.
https://ria.ru/20250301/vladivostok-2002423047.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, губкинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, Губкинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале вспыхнул пожар в жилом доме
На Ямале на площади более 900 квадратов вспыхнул пожар в жилом доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар случился в жилом двухэтажном доме в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, огонь локализован на площади более 900 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС.
По данным ведомства, в ночь на воскресенье в пожарно-спасательную часть поступили данные о возгорании в жилом двухэтажном доме в микрорайоне 11. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю, уточняет пресс-служба.
"Двадцать жильцов, из них семь детей самостоятельно эвакуировались. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В 4.30 мск открытое горение в жилом доме было локализовано на площади 913 квадратных метров, подчеркнули в главке.