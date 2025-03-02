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На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 02.03.2025
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06:45 02.03.2025 (обновлено: 06:51 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002531114.html
На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар
На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 02.03.2025
На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар
Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T06:45:00+03:00
2025-03-02T06:51:00+03:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 000 "квадратов", - сообщает ведомство.Отмечается, что на месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России, силы и средства наращиваются.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

В Подмосковье на складе пластиковой продукции вспыхнул крупный пожар

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 000 "квадратов", - сообщает ведомство.
Отмечается, что на месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России, силы и средства наращиваются.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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