https://ria.ru/20250302/pozhar-2002531114.html

На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 02.03.2025

На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T06:45:00+03:00

2025-03-02T06:45:00+03:00

2025-03-02T06:51:00+03:00

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 000 "квадратов", - сообщает ведомство.Отмечается, что на месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России, силы и средства наращиваются.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002480261.html

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия