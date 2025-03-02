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Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС - РИА Новости, 02.03.2025
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09:13 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/posol-2002540071.html
Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС
Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС - РИА Новости, 02.03.2025
Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС
Казахстан видит в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:13:00+03:00
2025-03-02T09:13:00+03:00
в мире
казань
даурен абаев
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Казахстан видит в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. "Статус страны-партнера открывает большие перспективы для сотрудничества с организацией. Мы высоко оцениваем ее потенциал, и, как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев, "БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства". Казахстан пристально наблюдает за развитием объединения", - заявил Абаев РИА Новости. Он отметил, что прошедший осенью саммит в Казани продемонстрировал серьезные возможности организации в качестве площадки, способной решать актуальные глобальные проблемы. "И сам факт визита главы нашего государства (на саммит - ред.), и содержание его выступления отражают наш настрой на всестороннее сотрудничество. Мы видим в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности и готовы поддержать все продуктивные инициативы, отвечающие нашим национальным интересам", - добавил Абаев.
https://ria.ru/20241102/kazahstan-1981483129.html
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в мире, казань, даурен абаев, касым-жомарт токаев, брикс
В мире, Казань, Даурен Абаев, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС
Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС

Посол Абаев: Казахстан видит в БРИКС важный механизм укрепления стабильности

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Казахстан видит в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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"Статус страны-партнера открывает большие перспективы для сотрудничества с организацией. Мы высоко оцениваем ее потенциал, и, как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев, "БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства". Казахстан пристально наблюдает за развитием объединения", - заявил Абаев РИА Новости.
Он отметил, что прошедший осенью саммит в Казани продемонстрировал серьезные возможности организации в качестве площадки, способной решать актуальные глобальные проблемы.
"И сам факт визита главы нашего государства (на саммит - ред.), и содержание его выступления отражают наш настрой на всестороннее сотрудничество. Мы видим в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности и готовы поддержать все продуктивные инициативы, отвечающие нашим национальным интересам", - добавил Абаев.
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В миреКазаньДаурен АбаевКасым-Жомарт ТокаевБРИКС
 
 
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