Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС
Посол Абаев: Казахстан видит в БРИКС важный механизм укрепления стабильности
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Казахстан видит в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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"Статус страны-партнера открывает большие перспективы для сотрудничества с организацией. Мы высоко оцениваем ее потенциал, и, как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев, "БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства". Казахстан пристально наблюдает за развитием объединения", - заявил Абаев РИА Новости.
Он отметил, что прошедший осенью саммит в Казани продемонстрировал серьезные возможности организации в качестве площадки, способной решать актуальные глобальные проблемы.
"И сам факт визита главы нашего государства (на саммит - ред.), и содержание его выступления отражают наш настрой на всестороннее сотрудничество. Мы видим в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности и готовы поддержать все продуктивные инициативы, отвечающие нашим национальным интересам", - добавил Абаев.