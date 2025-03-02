https://ria.ru/20250302/polsha-2002626432.html
В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства
В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства - РИА Новости, 02.03.2025
В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства
Хакерская атака была совершена на системы Польского космического агентства (POLSA), сообщил вице-премьер и министр цифровых технологий страны Кшиштоф... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:01:00+03:00
2025-03-02T22:01:00+03:00
2025-03-02T22:01:00+03:00
в мире
польша
гданьск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Хакерская атака была совершена на системы Польского космического агентства (POLSA), сообщил вице-премьер и министр цифровых технологий страны Кшиштоф Гавковский. "Польские службы получили информацию о кибератаке на Польское космическое агентство. Были приняты меры по обеспечению безопасности системы, мы принимаем дальнейшие меры. Безопасность POLSA обеспечивают государственные службы", — сказал он Польскому радио. Пока неизвестно, была ли атака совершена с территории Польши или из-за рубежа. Расследование продолжается. Службы выясняют, произошла ли утечка данных и каких именно. POLSA сообщила, что в целях защиты данных после взлома сеть агентства была немедленно отключена от интернета. Польское космическое агентство — агентство министерства развития и технологий, созданное в 2014 году. Штаб-квартира POLSA находится в Гданьске.
https://ria.ru/20250301/kiberataki-2002414125.html
польша
гданьск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, гданьск
В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства
Вице-премьер Гавковский: Польское космическое агентство атаковали хакеры