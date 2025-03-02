https://ria.ru/20250302/polsha-2002626432.html

В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства

В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства - РИА Новости, 02.03.2025

В Польше заявили о кибератаке на системы космического агентства

Хакерская атака была совершена на системы Польского космического агентства (POLSA), сообщил вице-премьер и министр цифровых технологий страны Кшиштоф... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:01:00+03:00

2025-03-02T22:01:00+03:00

2025-03-02T22:01:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Хакерская атака была совершена на системы Польского космического агентства (POLSA), сообщил вице-премьер и министр цифровых технологий страны Кшиштоф Гавковский. "Польские службы получили информацию о кибератаке на Польское космическое агентство. Были приняты меры по обеспечению безопасности системы, мы принимаем дальнейшие меры. Безопасность POLSA обеспечивают государственные службы", — сказал он Польскому радио. Пока неизвестно, была ли атака совершена с территории Польши или из-за рубежа. Расследование продолжается. Службы выясняют, произошла ли утечка данных и каких именно. POLSA сообщила, что в целях защиты данных после взлома сеть агентства была немедленно отключена от интернета. Польское космическое агентство — агентство министерства развития и технологий, созданное в 2014 году. Штаб-квартира POLSA находится в Гданьске.

https://ria.ru/20250301/kiberataki-2002414125.html

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в мире, польша, гданьск