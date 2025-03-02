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Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP - РИА Новости, 02.03.2025
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14:14 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/politiki-2002578135.html
Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP
Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP - РИА Новости, 02.03.2025
Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP
Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:14:00+03:00
2025-03-02T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Они (дипломаты - ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация (экс-президента США Джо - ред.) Байдена в начале... (кризиса - ред.) на Украине", - пишет газета со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов. Один дипломат НАТО также заявил, что "не удивится", если в какой-то момент эти силы, развернутые в разгар чрезвычайного планирования, вернутся на домашнюю базу в Америке. При этом он подчеркнул, что если они покинут Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни". По словам Washington Post, европейские лидеры хотят гарантировать, что вывод американских войск из Европы не станет результатом договоренности президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. "Движение Трампа к перестройке отношений с Россией подпитывает европейский кошмар, когда Вашингтон принимает требования Москвы об отступлении НАТО из Восточной Европы в рамках сделки, которая оставляет соседей России уязвимыми до того, как европейцы смогут укрепить свою оборону", - пишет газета. Ранее бывший президент США Джо Байден отчитался конгрессу о нахождении на территории стран Европы 80 тысяч американских военнослужащих, направленных туда якобы с целью сдерживания российской агрессии. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html
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в мире, россия, сша, европа, джо байден, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP

WP: европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военных из Европы

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Они (дипломаты - ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация (экс-президента США Джо - ред.) Байдена в начале... (кризиса - ред.) на Украине", - пишет газета со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.
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Один дипломат НАТО также заявил, что "не удивится", если в какой-то момент эти силы, развернутые в разгар чрезвычайного планирования, вернутся на домашнюю базу в Америке. При этом он подчеркнул, что если они покинут Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни".
По словам Washington Post, европейские лидеры хотят гарантировать, что вывод американских войск из Европы не станет результатом договоренности президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
"Движение Трампа к перестройке отношений с Россией подпитывает европейский кошмар, когда Вашингтон принимает требования Москвы об отступлении НАТО из Восточной Европы в рамках сделки, которая оставляет соседей России уязвимыми до того, как европейцы смогут укрепить свою оборону", - пишет газета.
Ранее бывший президент США Джо Байден отчитался конгрессу о нахождении на территории стран Европы 80 тысяч американских военнослужащих, направленных туда якобы с целью сдерживания российской агрессии.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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