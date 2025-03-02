https://ria.ru/20250302/politiki-2002578135.html

Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP

Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP - РИА Новости, 02.03.2025

Европейские политики ждут вывода 20 тысяч американских военных, пишет WP

Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:14:00+03:00

2025-03-02T14:14:00+03:00

2025-03-02T14:14:00+03:00

в мире

россия

сша

европа

джо байден

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Они (дипломаты - ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация (экс-президента США Джо - ред.) Байдена в начале... (кризиса - ред.) на Украине", - пишет газета со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов. Один дипломат НАТО также заявил, что "не удивится", если в какой-то момент эти силы, развернутые в разгар чрезвычайного планирования, вернутся на домашнюю базу в Америке. При этом он подчеркнул, что если они покинут Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни". По словам Washington Post, европейские лидеры хотят гарантировать, что вывод американских войск из Европы не станет результатом договоренности президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. "Движение Трампа к перестройке отношений с Россией подпитывает европейский кошмар, когда Вашингтон принимает требования Москвы об отступлении НАТО из Восточной Европы в рамках сделки, которая оставляет соседей России уязвимыми до того, как европейцы смогут укрепить свою оборону", - пишет газета. Ранее бывший президент США Джо Байден отчитался конгрессу о нахождении на территории стран Европы 80 тысяч американских военнослужащих, направленных туда якобы с целью сдерживания российской агрессии. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250202/putin-1996880719.html

https://ria.ru/20241209/armiya-1987785027.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, европа, джо байден, дональд трамп, владимир путин, нато