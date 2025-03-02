https://ria.ru/20250302/politika-2002632387.html

Стармер и Макрон обсудили диалог между США и Украиной, пишут СМИ

Стармер и Макрон обсудили диалог между США и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2025

Стармер и Макрон обсудили диалог между США и Украиной, пишут СМИ

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи воскресенье обсудили франко-британский "мирный план", направленный на то, РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T23:20:00+03:00

2025-03-02T23:20:00+03:00

2025-03-02T23:20:00+03:00

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владимир зеленский

эммануэль макрон

кир стармер

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи воскресенье обсудили франко-британский "мирный план", направленный на то, чтобы США и Украина снова вступили в диалог, передает телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник. "В ходе встречи один на один господин Кир и Макрон обсудили франко-британский мирный план, который направлен на то, чтобы США и Украина снова заговорили", - говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер