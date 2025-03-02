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Украине стоит надеяться на развитие отношений России и США, заявил Косачев - РИА Новости, 02.03.2025
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23:02 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/politika-2002631125.html
Украине стоит надеяться на развитие отношений России и США, заявил Косачев
Украине стоит надеяться на развитие отношений России и США, заявил Косачев - РИА Новости, 02.03.2025
Украине стоит надеяться на развитие отношений России и США, заявил Косачев
Украине стоит надеяться на подвижки в российско-американских отношениях, поскольку "спасения от Европы не последует", считает сенатор РФ Константин Косачев. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:02:00+03:00
2025-03-02T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украине стоит надеяться на подвижки в российско-американских отношениях, поскольку "спасения от Европы не последует", считает сенатор РФ Константин Косачев. "Нынешняя поза лондонских сидельцев "Европа не будет признавать…" означает лишь одно - спасения не будет. Во всяком случае его не последует от Европы. У "Европы" нет плана. И если Украине и стоит на что-то надеяться, то только на подвижки (если они последуют) в российско-американских отношениях. (Владимир) Зеленский и (британский премьер Кир) Стармер этого совершенно точно не в состоянии осознать. Но это предстоит осознать той самой Европе, от имени которой они пытаются говорить и с США, и с Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Так Косачев прокомментировал заявление Стармера в Лондоне по итогам встречи лидеров по Украине о том, что Европа не будет признавать договоренностей "по типу Минских соглашений". По мнению сенатора, подписание соглашений было "единственным спасением Украины от краха", поскольку предназначалось для сохранения целостности страны. "Заявление Стармера от имени некой "Европы" по итогам встречи, где участвовало менее половины членов ЕС и не относящиеся к объединению Великобритания и Канада - отчаянная попытка выдать за успех провал десятилетней политики науськивания Украины на Россию той же Великобританией и, до недавнего времени, Соединенными Штатами вопреки интересам самой Украины и той самой объединенной Европы. Всё это время игра была плохой, а хорошей - только мина лица", - добавил Косачев. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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в мире, украина, европа, россия, константин косачев, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Константин Косачев, Евросоюз
Украине стоит надеяться на развитие отношений России и США, заявил Косачев

Сенатор Косачев: Украине стоит надеяться на подвижки в отношениях России и США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украине стоит надеяться на подвижки в российско-американских отношениях, поскольку "спасения от Европы не последует", считает сенатор РФ Константин Косачев.
"Нынешняя поза лондонских сидельцев "Европа не будет признавать…" означает лишь одно - спасения не будет. Во всяком случае его не последует от Европы. У "Европы" нет плана. И если Украине и стоит на что-то надеяться, то только на подвижки (если они последуют) в российско-американских отношениях. (Владимир) Зеленский и (британский премьер Кир) Стармер этого совершенно точно не в состоянии осознать. Но это предстоит осознать той самой Европе, от имени которой они пытаются говорить и с США, и с Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Так Косачев прокомментировал заявление Стармера в Лондоне по итогам встречи лидеров по Украине о том, что Европа не будет признавать договоренностей "по типу Минских соглашений". По мнению сенатора, подписание соглашений было "единственным спасением Украины от краха", поскольку предназначалось для сохранения целостности страны.
"Заявление Стармера от имени некой "Европы" по итогам встречи, где участвовало менее половины членов ЕС и не относящиеся к объединению Великобритания и Канада - отчаянная попытка выдать за успех провал десятилетней политики науськивания Украины на Россию той же Великобританией и, до недавнего времени, Соединенными Штатами вопреки интересам самой Украины и той самой объединенной Европы. Всё это время игра была плохой, а хорошей - только мина лица", - добавил Косачев.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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