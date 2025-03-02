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СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.03.2025
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14:06 02.03.2025 (обновлено: 14:12 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/peskov-2002576935.html
СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2"
СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.03.2025
СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:06:00+03:00
2025-03-02T14:12:00+03:00
россия
сша
германия
дмитрий песков
маттиас варниг
дональд трамп
nord stream 2 ag
газпром
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", сообщает газета Financial Times. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации Financial Times, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США. "Дмитрий Песков... сообщил, что он не располагает информацией о каких-либо переговорах по поводу трубопровода", - пишет газета. "Газпром" отказался давать изданию комментарии, пишет FT.Сам Варниг ранее заявлял Financial Times, что он "не вовлечен ни в какие обсуждения с американскими политиками и представителями бизнеса" и что он следует правилам наложенных на него США санкций. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250302/potoki-2002575831.html
https://ria.ru/20250302/potok-2002546647.html
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россия, сша, германия, дмитрий песков, маттиас варниг, дональд трамп, nord stream 2 ag, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Маттиас Варниг, Дональд Трамп, Nord Stream 2 AG, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
СМИ: в Кремле ответили на сообщения о переговорах по "Северному потоку — 2"

FT: Песков не располагает информацией о переговорах по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", сообщает газета Financial Times.
Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации Financial Times, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Пушков предупредил о препятствиях для возобновления "Северных потоков"
Вчера, 13:52
«
"Дмитрий Песков... сообщил, что он не располагает информацией о каких-либо переговорах по поводу трубопровода", - пишет газета.
"Газпром" отказался давать изданию комментарии, пишет FT.
Сам Варниг ранее заявлял Financial Times, что он "не вовлечен ни в какие обсуждения с американскими политиками и представителями бизнеса" и что он следует правилам наложенных на него США санкций.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT
Вчера, 10:36
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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РоссияСШАГерманияДмитрий ПесковМаттиас ВарнигДональд ТрампNord Stream 2 AGГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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