https://ria.ru/20250302/peskov-2002549094.html

В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа

В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа - РИА Новости, 02.03.2025

В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа

Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с видением РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с видением РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Новая администрация стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с нашим видением", - видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250302/uscherb-2002549233.html

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире