https://ria.ru/20250302/peskov-2002549094.html
В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа
В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа - РИА Новости, 02.03.2025
В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа
Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с видением РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:03:00+03:00
2025-03-02T11:03:00+03:00
2025-03-02T11:13:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с видением РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Новая администрация стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, это во многом совпадает с нашим видением", - видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250302/uscherb-2002549233.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c215f0d385a05987c004c13995b9ac56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле отреагировали на внешнеполитические действия администрации Трампа
Песков: администрация Трампа меняет все внешнеполитические конфигурации