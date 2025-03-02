https://ria.ru/20250302/perm-2002619175.html

В Перми женщина подожгла банкомат

В Перми женщина подожгла банкомат - РИА Новости, 02.03.2025

В Перми женщина подожгла банкомат

Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T20:53:00+03:00

2025-03-02T20:53:00+03:00

2025-03-02T20:54:00+03:00

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ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. По данным полиции, в воскресенье утром было разбито окно в здании на улице Ленина в Перми. После этого в помещение проникла женщина. "Облила горючей жидкостью банкомат и подожгла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)", - рассказали в ведомстве. Пермячку задержали на месте сотрудники правоохранительных органов. Осведомлённый источник агентства рассказал, что, предположительно, женщина пошла на преступление, так как была введена в заблуждение "мошенниками".

https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html

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происшествия, пермь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе