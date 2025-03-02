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В Перми женщина подожгла банкомат - РИА Новости, 02.03.2025
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20:53 02.03.2025 (обновлено: 20:54 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/perm-2002619175.html
В Перми женщина подожгла банкомат
В Перми женщина подожгла банкомат - РИА Новости, 02.03.2025
В Перми женщина подожгла банкомат
Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:53:00+03:00
2025-03-02T20:54:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. По данным полиции, в воскресенье утром было разбито окно в здании на улице Ленина в Перми. После этого в помещение проникла женщина. "Облила горючей жидкостью банкомат и подожгла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)", - рассказали в ведомстве. Пермячку задержали на месте сотрудники правоохранительных органов. Осведомлённый источник агентства рассказал, что, предположительно, женщина пошла на преступление, так как была введена в заблуждение "мошенниками".
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происшествия, пермь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Пермь, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Перми женщина подожгла банкомат

В Перми задержали женщину, причастную к поджогу банкомата

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
По данным полиции, в воскресенье утром было разбито окно в здании на улице Ленина в Перми. После этого в помещение проникла женщина.
"Облила горючей жидкостью банкомат и подожгла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)", - рассказали в ведомстве.
Пермячку задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.
Осведомлённый источник агентства рассказал, что, предположительно, женщина пошла на преступление, так как была введена в заблуждение "мошенниками".
Кадры поджога банкомата в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, действовала по указке мошенников
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ПроисшествияПермьРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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