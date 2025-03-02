https://ria.ru/20250302/perm-2002619175.html
В Перми женщина подожгла банкомат
В Перми женщина подожгла банкомат - РИА Новости, 02.03.2025
В Перми женщина подожгла банкомат
Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:53:00+03:00
2025-03-02T20:53:00+03:00
2025-03-02T20:54:00+03:00
происшествия
пермь
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщину, причастную к поджогу устройства для выдачи денег в здании в центре Перми, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. По данным полиции, в воскресенье утром было разбито окно в здании на улице Ленина в Перми. После этого в помещение проникла женщина. "Облила горючей жидкостью банкомат и подожгла. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества)", - рассказали в ведомстве. Пермячку задержали на месте сотрудники правоохранительных органов. Осведомлённый источник агентства рассказал, что, предположительно, женщина пошла на преступление, так как была введена в заблуждение "мошенниками".
https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Пермь, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Перми женщина подожгла банкомат
В Перми задержали женщину, причастную к поджогу банкомата