https://ria.ru/20250302/perm-2002600924.html

В Перми окровавленный ребенок пытался сбежать от пьяного отчима

В Перми окровавленный ребенок пытался сбежать от пьяного отчима - РИА Новости, 02.03.2025

В Перми окровавленный ребенок пытался сбежать от пьяного отчима

Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, при семейном конфликте ударился о стену, когда его толкнул отчим, следует из предварительных данных РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:05:00+03:00

2025-03-02T18:05:00+03:00

2025-03-02T18:52:00+03:00

происшествия

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крушение двух танкеров в керченском проливе

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ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, при семейном конфликте ударился о стену, когда его толкнул отчим, следует из предварительных данных региональной полиции. "Предварительно установлено, что 1 марта около 14:00 (12:00 мск) в ходе семейного конфликта в подъезде дома на улице Солдатова, 30б, мужчина 1993 года рождения толкнул пасынка 2015 года рождения, от чего он ударился о стену", — уточнили в ведомстве.Мальчику оказали медпомощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Отчима доставили в отдел полиции и допросили. "Проверка продолжается. Также было выписано постановление о проведении медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью", — добавили в ведомстве.Ранее семья на профилактических учетах не состояла. Информация об инциденте направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.В воскресенье в местных СМИ и соцсетях появились видео и фото, на которых ребенок в возрасте примерно восьми-девяти лет с кровью на лице, без верхней одежды бежит из подъезда и просит о помощи прохожего. После этого СК России начал проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса ("Истязание несовершеннолетнего"). В ситуации также разбирались полиция и прокуратура.

https://ria.ru/20250226/lenoblast-2001703737.html

https://ria.ru/20250227/pokhischenie-2002009978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми Ребенок с кровью на лице, попавший на камеры у дома в Перми, во время семейного конфликта ударился о стену после того, как его толкнул отчим, следует из предварительных данных проверки полиции в регионе. 2025-03-02T18:05 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе