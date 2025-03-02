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В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя - РИА Новости, 02.03.2025
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15:22 02.03.2025 (обновлено: 16:12 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/perm-2002584273.html
В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя
В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя - РИА Новости, 02.03.2025
В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя
Полиция начала проверку после появления информации о ребенке в крови, убегающем от преследователя в Свердловском районе Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:22:00+03:00
2025-03-02T16:12:00+03:00
происшествия
свердловский район
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о ребенке в крови, убегающем от преследователя в Свердловском районе Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных СМИ и соцсетях появились видео и фото, на которых ребенок в возрасте примерно 8-9 лет с кровью на лице, без верхней одежды бежит у подъезда и просит о помощи прохожего. В комментариях уточнялось, что мальчик пытался скрыться от разъяренного родителя. Перед этим в семье между супругами произошла ссора: мужчина будто бы начал бить женщину, потом якобы переключился на ребенка. "В отделе полиции в Свердловском районе зарегистрирован материал по данному инциденту, проводится проверка", - рассказали в ведомстве. По словам собеседника, инцидент произошел в субботу на улице Солдатова в Перми. В региональном СУ СКР агентству пояснили, что следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего."По факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - уточнили в управлении.В ситуации также разбирается краевая прокуратура, надзорное ведомство даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного насилия.
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свердловский район
пермь
россия
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происшествия, свердловский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловский район, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя

Видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя в Перми, проверят СК и МВД

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о ребенке в крови, убегающем от преследователя в Свердловском районе Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появились видео и фото, на которых ребенок в возрасте примерно 8-9 лет с кровью на лице, без верхней одежды бежит у подъезда и просит о помощи прохожего. В комментариях уточнялось, что мальчик пытался скрыться от разъяренного родителя. Перед этим в семье между супругами произошла ссора: мужчина будто бы начал бить женщину, потом якобы переключился на ребенка.
"В отделе полиции в Свердловском районе зарегистрирован материал по данному инциденту, проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
По словам собеседника, инцидент произошел в субботу на улице Солдатова в Перми.
В региональном СУ СКР агентству пояснили, что следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"По факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - уточнили в управлении.
В ситуации также разбирается краевая прокуратура, надзорное ведомство даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного насилия.
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ПроисшествияСвердловский районПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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