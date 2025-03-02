https://ria.ru/20250302/perm-2002584273.html

В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя

В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя - РИА Новости, 02.03.2025

В Перми проверят видео с ребенком в крови, убегающим от преследователя

Полиция начала проверку после появления информации о ребенке в крови, убегающем от преследователя в Свердловском районе Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:22:00+03:00

2025-03-02T15:22:00+03:00

2025-03-02T16:12:00+03:00

происшествия

свердловский район

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ПЕРМЬ, 2 мар - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления информации о ребенке в крови, убегающем от преследователя в Свердловском районе Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных СМИ и соцсетях появились видео и фото, на которых ребенок в возрасте примерно 8-9 лет с кровью на лице, без верхней одежды бежит у подъезда и просит о помощи прохожего. В комментариях уточнялось, что мальчик пытался скрыться от разъяренного родителя. Перед этим в семье между супругами произошла ссора: мужчина будто бы начал бить женщину, потом якобы переключился на ребенка. "В отделе полиции в Свердловском районе зарегистрирован материал по данному инциденту, проводится проверка", - рассказали в ведомстве. По словам собеседника, инцидент произошел в субботу на улице Солдатова в Перми. В региональном СУ СКР агентству пояснили, что следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего."По факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - уточнили в управлении.В ситуации также разбирается краевая прокуратура, надзорное ведомство даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного насилия.

https://ria.ru/20250222/detsad-2001007637.html

свердловский район

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)