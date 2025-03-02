https://ria.ru/20250302/peremirie-2002584592.html

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями в случае непринятия предложения США

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями в случае непринятия предложения США - РИА Новости, 02.03.2025

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями в случае непринятия предложения США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства пригрозил движению ХАМАС последствиями, если оно не примет новую схему США по продлению... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:25:00+03:00

2025-03-02T15:25:00+03:00

2025-03-02T16:59:00+03:00

сша

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства пригрозил движению ХАМАС последствиями, если оно не примет новую схему США по продлению перемирия."В связи с отказом ХАМАС от плана (спецпосланника США. — Прим. ред.) Стива Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия", — подчеркнул глава кабмина.По его словам, палестинское движение захватывает всю продукцию, поступающую в сектор Газы, и не позволяет местным жителям получить ее. Таким образом гумпомощь превращается в финансовый ресурс для терроризма против Израиля, считает Нетаньяху. "Я хочу прояснить одну вещь — не будет никаких "бесплатных обедов". Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, — оно глубоко ошибается", — добавил премьер.В ночь на воскресенье между Израилем и ХАМАС истек срок действия режима прекращения огня, длившийся 42 дня. На этом фоне Тель-Авив объявил, что спецпредставитель президента США предложил новый план продления перемирия. Как утверждается, между сторонами есть разногласия, не позволяющие полностью прекратить войну.Так, новое предложение предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха — то есть еще на полтора месяца. Оно также подразумевает освобождение в первый же день половины израильских заложников, как живых, так и мертвых. Остальных освободят при достижении соглашения о постоянном прекращении огня. Израиль заявил, что согласен на этот план, а ХАМАС — нет.Палестинское движение, в свою очередь, назвало решение Нетаньяху о запрете поставок гумпомощи в Газу военным преступлением. Там также отметили, что действия Тель-Авива противоречат пункту 14 соглашения о прекращении огня: все договоренности первого этапа пролонгируются на втором этапе. Кроме того, гаранты договора обязались сделать все возможное, чтобы обеспечить продолжение переговоров до достижения соглашения об условиях реализации второго этапа, напомнили в ХАМАС.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа сделки Израиля и ХАМАС. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Тель-Авив отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а ЦАХАЛ покинула внутренние районы анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250302/tsahal-2002579615.html

https://ria.ru/20250227/khamas-2002074013.html

https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html

https://ria.ru/20250302/konflikt-1915630213.html

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