https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html

Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ

Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2025

Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:23:00+03:00

2025-03-02T22:23:00+03:00

2025-03-02T23:22:00+03:00

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россия

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дональд трамп

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток", пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", — говорится в публикации.По данным газеты, сделка предполагает, что американцы выступят посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку — 2". При этом "Северный поток" также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему зеленый водород из Финляндии в Германию. В статье указывается, что непосредственно правительство США не будет иметь отношения к соглашению, участвовать в нем планируют американские инвесторы. Как заявили таблоиду в немецких правительственных кругах, им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам спецпосланник главы Белого дома не подтвердил свое участие в переговорах. Ранее в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой Дональда Трампа. Утверждается, что один из возглавляемых инвесторами из США консорциумов уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия санкций с России.В то же время сам Варниг заявил FT, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны Штатов.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не раз запрашивала за рубежом данные расследования по ЧП, но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html

https://ria.ru/20250220/gaz-2000550272.html

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995802254.html

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