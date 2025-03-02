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Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2025
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22:23 02.03.2025 (обновлено: 23:22 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/peregovory-2002628125.html
Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ
Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2025
Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ
Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:23:00+03:00
2025-03-02T23:22:00+03:00
сша
россия
германия
ричард гренелл
маттиас варниг
дональд трамп
nord stream 2 ag
газпром
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток", пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", — говорится в публикации.По данным газеты, сделка предполагает, что американцы выступят посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку — 2". При этом "Северный поток" также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему зеленый водород из Финляндии в Германию. В статье указывается, что непосредственно правительство США не будет иметь отношения к соглашению, участвовать в нем планируют американские инвесторы. Как заявили таблоиду в немецких правительственных кругах, им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам спецпосланник главы Белого дома не подтвердил свое участие в переговорах. Ранее в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой Дональда Трампа. Утверждается, что один из возглавляемых инвесторами из США консорциумов уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия санкций с России.В то же время сам Варниг заявил FT, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны Штатов.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не раз запрашивала за рубежом данные расследования по ЧП, но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html
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сша, россия, германия, ричард гренелл, маттиас варниг, дональд трамп, nord stream 2 ag, газпром, северный поток, северный поток — 2, в мире, швейцария, финляндия
США, Россия, Германия, Ричард Гренелл, Маттиас Варниг, Дональд Трамп, Nord Stream 2 AG, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Швейцария, Финляндия
Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ

Bild: спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по "Севпотоку"

© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток", пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", — говорится в публикации.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"
26 февраля, 07:32

Компания Nord Stream AG — оператор трубопровода "Северный поток" — зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг.

По данным газеты, сделка предполагает, что американцы выступят посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку — 2". При этом "Северный поток" также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему зеленый водород из Финляндии в Германию.
В статье указывается, что непосредственно правительство США не будет иметь отношения к соглашению, участвовать в нем планируют американские инвесторы.
Как заявили таблоиду в немецких правительственных кругах, им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам спецпосланник главы Белого дома не подтвердил свое участие в переговорах.
Газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Эксперт рассказал, как "Северные потоки" могут стать общемировым проектом
20 февраля, 14:25
Ранее в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой Дональда Трампа. Утверждается, что один из возглавляемых инвесторами из США консорциумов уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия санкций с России.
В то же время сам Варниг заявил FT, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны Штатов.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не раз запрашивала за рубежом данные расследования по ЧП, но ни разу их не получила.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Взрывы на "Северных потоках" могли привести к ядерной войне, заявили в США
27 января, 22:54
 
СШАРоссияГерманияРичард ГренеллМаттиас ВарнигДональд ТрампNord Stream 2 AGГазпромСеверный потокСеверный поток — 2В миреШвейцарияФинляндия
 
 
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