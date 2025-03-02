Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку", пишут СМИ
Bild: спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по "Севпотоку"
© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
© AP Photo / Darko Vojinovic
Ричард Гренелл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток", пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", — говорится в публикации.
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Компания Nord Stream AG — оператор трубопровода "Северный поток" — зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг.
По данным газеты, сделка предполагает, что американцы выступят посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку — 2". При этом "Северный поток" также планируется восстановить и перестроить, чтобы направлять по нему зеленый водород из Финляндии в Германию.
В статье указывается, что непосредственно правительство США не будет иметь отношения к соглашению, участвовать в нем планируют американские инвесторы.
Как заявили таблоиду в немецких правительственных кругах, им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. Сам спецпосланник главы Белого дома не подтвердил свое участие в переговорах.
Ранее в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг намерен возобновить работу газопровода при поддержке американских инвесторов и планирует обсудить это с командой Дональда Трампа. Утверждается, что один из возглавляемых инвесторами из США консорциумов уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия санкций с России.
В то же время сам Варниг заявил FT, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны Штатов.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не раз запрашивала за рубежом данные расследования по ЧП, но ни разу их не получила.