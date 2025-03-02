https://ria.ru/20250302/peregovory-2002619535.html

Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией

Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией - РИА Новости, 02.03.2025

Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией

Представитель Евросоюза подтвердил РИА Новости, что глава Евросовета Антониу Кошта получил письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с призывом к прямым... РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T21:05:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Представитель Евросоюза подтвердил РИА Новости, что глава Евросовета Антониу Кошта получил письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с призывом к прямым переговорам с РФ, его приняли к сведению."Мы подтверждаем, что президент Кошта получил и принял к сведению письмо, направленное премьер-министром Виктором Орбаном", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте. Об этом он написал в своем письме главе Евросовета Антониу Коште, отправленном в субботу. По имеющейся информации, премьер Венгрии также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.Как сообщали СМИ, Орбан направил письмо после того, как Брюссель разослал проекты заключений предстоящего саммита лидеров ЕС, которые включают в себя дополнительную военную помощь Украине и быстрое увеличение оборонных расходов в странах блока. По словам премьера, стало "очевидно" наличие "стратегических разногласий" в подходах членов ЕС к Украине, которые "не могут быть преодолены путем подготовки проектов или коммуникаций".

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