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Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией - РИА Новости, 02.03.2025
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20:56 02.03.2025 (обновлено: 21:05 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/peregovory-2002619535.html
Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией
Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией - РИА Новости, 02.03.2025
Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией
Представитель Евросоюза подтвердил РИА Новости, что глава Евросовета Антониу Кошта получил письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с призывом к прямым... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:56:00+03:00
2025-03-02T21:05:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
украина
виктор орбан
антониу кошта
евросовет
венгрия
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Представитель Евросоюза подтвердил РИА Новости, что глава Евросовета Антониу Кошта получил письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с призывом к прямым переговорам с РФ, его приняли к сведению."Мы подтверждаем, что президент Кошта получил и принял к сведению письмо, направленное премьер-министром Виктором Орбаном", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте. Об этом он написал в своем письме главе Евросовета Антониу Коште, отправленном в субботу. По имеющейся информации, премьер Венгрии также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.Как сообщали СМИ, Орбан направил письмо после того, как Брюссель разослал проекты заключений предстоящего саммита лидеров ЕС, которые включают в себя дополнительную военную помощь Украине и быстрое увеличение оборонных расходов в странах блока. По словам премьера, стало "очевидно" наличие "стратегических разногласий" в подходах членов ЕС к Украине, которые "не могут быть преодолены путем подготовки проектов или коммуникаций".
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россия, евросоюз, в мире, украина, виктор орбан, антониу кошта, евросовет, венгрия
Россия, Евросоюз, В мире, Украина, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Евросовет, Венгрия
Глава Евросовета получил письмо Орбана с призывом к переговорам с Россией

Евросовет принял к сведению письмо Орбана с призывом к прямым переговорам с РФ

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Представитель Евросоюза подтвердил РИА Новости, что глава Евросовета Антониу Кошта получил письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с призывом к прямым переговорам с РФ, его приняли к сведению.
"Мы подтверждаем, что президент Кошта получил и принял к сведению письмо, направленное премьер-министром Виктором Орбаном", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в украинском конфликте. Об этом он написал в своем письме главе Евросовета Антониу Коште, отправленном в субботу. По имеющейся информации, премьер Венгрии также высказался против усилий по поиску какого-либо консенсуса стран ЕС в отношении Украины.
Как сообщали СМИ, Орбан направил письмо после того, как Брюссель разослал проекты заключений предстоящего саммита лидеров ЕС, которые включают в себя дополнительную военную помощь Украине и быстрое увеличение оборонных расходов в странах блока. По словам премьера, стало "очевидно" наличие "стратегических разногласий" в подходах членов ЕС к Украине, которые "не могут быть преодолены путем подготовки проектов или коммуникаций".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Деньги кончились — и сразу лжи стало меньше
Вчера, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреУкраинаВиктор ОрбанАнтониу КоштаЕвросоветВенгрия
 
 
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