https://ria.ru/20250302/peregovory-2002608685.html

Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио

Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025

Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп - единственный человек на Земле, кто может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, но сделать это... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:13:00+03:00

2025-03-02T19:13:00+03:00

2025-03-02T19:13:00+03:00

в мире

россия

украина

земля

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - единственный человек на Земле, кто может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, но сделать это враждебными действиями невозможно, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News. "Единственный способ завершения (конфликта на Украине - ред.), - это если Владимир Путин придет к переговорному столу. Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно", - сказал он в интервью.Рубио добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002368998.html

россия

украина

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, земля, владимир путин, дональд трамп, марко рубио