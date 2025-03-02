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Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025
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19:13 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/peregovory-2002608685.html
Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио
Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025
Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп - единственный человек на Земле, кто может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, но сделать это... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:13:00+03:00
2025-03-02T19:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - единственный человек на Земле, кто может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, но сделать это враждебными действиями невозможно, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News. &quot;Единственный способ завершения (конфликта на Украине - ред.), - это если Владимир Путин придет к переговорному столу. Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно&quot;, - сказал он в интервью.Рубио добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250301/kritika-2002384768.html
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в мире, россия, украина, земля, владимир путин, дональд трамп, марко рубио
В мире, Россия, Украина, Земля, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп единственный, кто может привести Путина к переговорам, заявил Рубио

Рубио: Трамп единственный человек, кто может привести Путина за стол переговоров

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - единственный человек на Земле, кто может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, но сделать это враждебными действиями невозможно, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News.
«

"Единственный способ завершения (конфликта на Украине - ред.), - это если Владимир Путин придет к переговорному столу. Прямо сейчас президент Трамп является единственным человеком на Земле, у кого есть какой-либо шанс привести его за стол переговоров… невозможно привести его за стол переговоров, обзываясь и ведя себя враждебно", - сказал он в интервью.

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Рубио добавил, что Трамп придерживается позиции отказа от враждебного поведения благодаря собственному инстинкту на основе "многих лет заключения сделок".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В миреРоссияУкраинаЗемляВладимир ПутинДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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