https://ria.ru/20250302/pereezd-2002511518.html

Овчинский: помощью города при переезде воспользовались 11 тысяч семей

Овчинский: помощью города при переезде воспользовались 11 тысяч семей - РИА Новости, 02.03.2025

Овчинский: помощью города при переезде воспользовались 11 тысяч семей

В 2024 году более 11 тысяч семей, участвующих в программе реновации в Москве, обратились за услугой "Помощь в переезде", рассказал министр правительства... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:05:00+03:00

2025-03-02T10:05:00+03:00

2025-03-02T10:05:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В 2024 году более 11 тысяч семей, участвующих в программе реновации в Москве, обратились за услугой "Помощь в переезде", рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Город старается сделать переезд по программе реновации максимально удобным, для этого жителям бесплатно предоставляются грузчики и автотранспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую. Так, в 2024 году в современное жилье переехали свыше 15 тысяч семей. Более 11 тысяч из них воспользовались сервисом "Помощь в переезде", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Услуга бесплатная. Чтобы ей воспользоваться, нужно оставить заявку или на портале мэра, или в центрах информирования по переселению, которые находятся на первых этажах новостроек.Как отметил министр, сервисы для программы реновации регулярно улучшаются, например, недавно была сформирована единая сетка записи на услуги центров. Благодаря этому обновлению не должно быть пересечений в записях и долгих ожиданий в очереди.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы