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Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России - РИА Новости, 02.03.2025
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Религия
 
13:47 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/patriarkh-2002575583.html
Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России
Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России - РИА Новости, 02.03.2025
Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России
Духовная жизнь россиян является самым важным измерением подлинного суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси в проповеди после Божественной... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:47:00+03:00
2025-03-02T13:47:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
общество
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Духовная жизнь россиян является самым важным измерением подлинного суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Московского кремля. "Мы должны помнить, что пока Россия свободна от каких-то внешних сил, мы, как народ, имеем возможность устроить свою внутреннюю жизнь и не только материальную, социальную, экономическую, но свою духовную жизнь. И это является может быть самым важным измерением подлинного суверенитета для России. Именно поэтому враги, которые стремились завоевать Россию, в первую очередь, хотели заставить народ отказаться от православной веры", - сказал патриарх. Он отметил, что в случае с Россией, патриотизм - это не только любовь к земному отечеству, "это нечто большее, это любовь к Богу", к тем ценностям, которые помогли сохраниться русскому народу. "В православной вере мы черпаем те ценности и ту мотивацию, которые, в том числе, работают на благо страны, на благо ближних наших", - подчеркнул патриарх.
https://ria.ru/20250103/rossiya-1992423908.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, общество
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Общество
Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России

Патриарх Кирилл назвал духовную жизнь самым важным измерением суверенитета

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Духовная жизнь россиян является самым важным измерением подлинного суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Московского кремля.
«
"Мы должны помнить, что пока Россия свободна от каких-то внешних сил, мы, как народ, имеем возможность устроить свою внутреннюю жизнь и не только материальную, социальную, экономическую, но свою духовную жизнь. И это является может быть самым важным измерением подлинного суверенитета для России. Именно поэтому враги, которые стремились завоевать Россию, в первую очередь, хотели заставить народ отказаться от православной веры", - сказал патриарх.
Он отметил, что в случае с Россией, патриотизм - это не только любовь к земному отечеству, "это нечто большее, это любовь к Богу", к тем ценностям, которые помогли сохраниться русскому народу.
"В православной вере мы черпаем те ценности и ту мотивацию, которые, в том числе, работают на благо страны, на благо ближних наших", - подчеркнул патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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