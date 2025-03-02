Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России
Патриарх Кирилл назвал духовную жизнь самым важным измерением суверенитета
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Духовная жизнь россиян является самым важным измерением подлинного суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Московского кремля.
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"Мы должны помнить, что пока Россия свободна от каких-то внешних сил, мы, как народ, имеем возможность устроить свою внутреннюю жизнь и не только материальную, социальную, экономическую, но свою духовную жизнь. И это является может быть самым важным измерением подлинного суверенитета для России. Именно поэтому враги, которые стремились завоевать Россию, в первую очередь, хотели заставить народ отказаться от православной веры", - сказал патриарх.
Он отметил, что в случае с Россией, патриотизм - это не только любовь к земному отечеству, "это нечто большее, это любовь к Богу", к тем ценностям, которые помогли сохраниться русскому народу.
"В православной вере мы черпаем те ценности и ту мотивацию, которые, в том числе, работают на благо страны, на благо ближних наших", - подчеркнул патриарх.
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