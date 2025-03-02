https://ria.ru/20250302/patriarkh-2002575583.html

Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России

Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России - РИА Новости, 02.03.2025

Патриарх Кирилл рассказал, в чем заключается суверенитет России

Духовная жизнь россиян является самым важным измерением подлинного суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси в проповеди после Божественной... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:47:00+03:00

2025-03-02T13:47:00+03:00

2025-03-02T13:47:00+03:00

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Духовная жизнь россиян является самым важным измерением подлинного суверенитета России, заявил патриарх Московский и всея Руси в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе Московского кремля. "Мы должны помнить, что пока Россия свободна от каких-то внешних сил, мы, как народ, имеем возможность устроить свою внутреннюю жизнь и не только материальную, социальную, экономическую, но свою духовную жизнь. И это является может быть самым важным измерением подлинного суверенитета для России. Именно поэтому враги, которые стремились завоевать Россию, в первую очередь, хотели заставить народ отказаться от православной веры", - сказал патриарх. Он отметил, что в случае с Россией, патриотизм - это не только любовь к земному отечеству, "это нечто большее, это любовь к Богу", к тем ценностям, которые помогли сохраниться русскому народу. "В православной вере мы черпаем те ценности и ту мотивацию, которые, в том числе, работают на благо страны, на благо ближних наших", - подчеркнул патриарх.

https://ria.ru/20250103/rossiya-1992423908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия, общество