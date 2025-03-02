https://ria.ru/20250302/passazhiry-2002591402.html

Red Wings объяснили нехватку мест для пассажиров рейса из Тбилиси в Москву

Red Wings объяснили нехватку мест для пассажиров рейса из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 02.03.2025

Red Wings объяснили нехватку мест для пассажиров рейса из Тбилиси в Москву

Около 50 пассажиров не смогли вылететь из Тбилисского международного аэропорта в Москву в результате смены судна авиакомпании Red Wings, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:29:00+03:00

2025-03-02T16:29:00+03:00

2025-03-02T16:29:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 2 мар — РИА Новости. Около 50 пассажиров не смогли вылететь из Тбилисского международного аэропорта в Москву в результате смены судна авиакомпании Red Wings, заявили РИА Новости в аэропорту. "По существующей информации, осталось около 50 пассажиров рейса авиакомпании Red Wings, который вылетает в 13:50 по местному времени в Москву. Однако официальные представители подтверждают, что все пассажиры будут распределены на другие рейсы и в течение дня вылетят в Москву", - заявила сотрудница аэропорта, подтвердив, что авиакомпания заменила судно меньшей вместимости. Пользователи соцсетей пишут, что речь идет о рейсе авиакомпании Red Wings, который отправляется в Москву в 13:50 (12:50 мск). По распространенной информации, авиакомпания поменяла борт, из-за чего пассажиры остались без мест. Среди застрявших в аэропорту граждан около 20 россиян. "В связи с необходимостью замены воздушного судна авиакомпания была вынуждена скорректировать план полетов, и по маршруту рейса WZ-560 было направлено воздушное судно меньшей вместимости", - рассказали в авиакомпании. Пассажирам предложили возврат денежных средств без комиссии и штрафов, переоформление билетов на другие даты или с вылетом из других городов Грузии. В случае отказа от переоформления и возврата денег пассажиры смогут вылететь на более поздних рейсах. В Red Wings добавили, что "с пассажирами на месте работают представители авиакомпании для оказания всех необходимых услуг согласно ФАП 82, в том числе расселение в гостинице с предоставлением горячего питания".

https://ria.ru/20250227/khabarovsk-2001854057.html

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москва, грузия, происшествия