Панама полностью контролирует Панамский канал, считает эксперт
Дипломат Пинсон: Панама должна доносить, что страна контролирует Панамский канал
© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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ПАНАМА, 2 мар - РИА Новости. Панама в свете заявлений президента США о возможном восстановлении контроля над Панамским каналом должна на всех уровнях доносить, что страна полностью контролирует канал и занимает нейтральную позицию, опровергать ложную информацию и налаживать двусторонние контакты с участниками договора о нейтралитете, рассказала РИА Новости председатель Национальной коллегии карьерных дипломатов Conadip Лиса Пинсон.
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"Во-первых, необходимо опираться на факты и доказательства, ясно заявляя, что Панама полностью контролирует Панамский канал. Это должно быть официальной позицией, которую необходимо доносить на всех дипломатических уровнях. Во-вторых, следует напомнить о принципах, установленных Договором о нейтралитете, который четко определяет, что тарифы за проход через канал должны быть справедливыми и равными для всех судов", - заявила Пинсон, комментируя притязания Дональда Трампа на контроль над Панамским каналом.
Принцип нейтралитета, по словам собеседницы агентства, является ключевым, и панамские дипломаты "должны повторять его в публичных заявлениях и дипломатических дискуссиях, разъясняя правовую основу работы канала" - у международного сообщества "не должно оставаться сомнений в положениях Договора о нейтралитете".
Следующим важным шагом Панамы может стать, по мнению Пинсон, активное взаимодействие с другими государствами, подписавшими Договор о нейтралитете, чтобы выработать единый подход к этому вопросу и получить поддержку на международном уровне.
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"Особенно важно бороться с распространением ложных заявлений. Мы уже видели, что на разных уровнях обсуждаются версии, которые не соответствуют реальности. Поэтому ключевая задача – это развенчание дезинформации и защита позиции Панамы", - подчеркнула дипломат, имея в виду заявления о Трампа контроле Китая над каналом.
По словам Пинсон, панамские дипломаты будут проводить информационную кампанию, разъясняя, что все утверждения о возможных изменениях контроля над каналом не имеют под собой оснований, поскольку "это вопрос национального суверенитета, который не подлежит пересмотру".