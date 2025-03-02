https://ria.ru/20250302/panama-2002530446.html

Отношения Панамы и Китая охладеют из-за США, заявил панамский эксперт

Отношения Панамы и Китая охладеют из-за США, заявил панамский эксперт - РИА Новости, 02.03.2025

Отношения Панамы и Китая охладеют из-за США, заявил панамский эксперт

Правительство Панамы из-за влияния США совершает шаги, говорящие о намерении охладить отношения с Китаем, однако до их разрыва не дойдет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T06:17:00+03:00

2025-03-02T06:17:00+03:00

2025-03-02T06:17:00+03:00

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ПАНАМА, 2 мар - РИА Новости. Правительство Панамы из-за влияния США совершает шаги, говорящие о намерении охладить отношения с Китаем, однако до их разрыва не дойдет, заявил в интервью РИА Новости профессор Панамского университета Мигель Эдмундо Дельгадо Пинеда. "Президент Панамы объявил о решении не продлевать соглашение об участии Панамы в так называемом "Шелковом пути". Нынешнее правительство, похоже, действительно планирует охладить отношения с Китаем. Не думаю, что они дойдут до разрыва отношений с КНР", - заявил Дельгадо Пинеда. Гонконгская компания Hutchinson выиграла концессию на управление двумя портами на входе и выходе из Панамского канала на Атлантическом и Тихом океанах в 1994 году, еще до возвращения Гонконга в состав Китайской Народной Республики. Одновременно с заявлениями президента Хосе Рауля Мулино о выходе из китайской инициативы "Один пояс, один путь" стало известно о начале аудиторских проверок в этой компании, по итогам которых может встать вопрос об отзыве концессии. "Сегодня, конечно, это китайская компания. Они осуществляют коммерческое управление, которое никаким образом не предоставляет суверенитет над этими портами, они являются лишь концессионером. Не существует двустороннего соглашения между Панамой и Китаем о передаче контроля над этими портами. Hutchison выиграла концессию в результате международного тендера", - рассказал Дельгадо. По словам профессора права, происходящее укладывается в рамки колониальной концепции, где США "пытаются любой ценой удержать их в сфере своего геополитического и экономического влияния".

https://ria.ru/20250228/kanal-2002093172.html

https://ria.ru/20250203/panama-1996937390.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

панама, китай, сша, в мире